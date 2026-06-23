李대통령이 밝힌 ‘靑보고법’…“유연 강훈식·박식 김용범·섬세 위성락”

李, 임기 초 보고서 되돌려보내기도

“명확한 대안·비전 있는 보고 원해”

이미지 확대 이재명 대통령 공식 유튜브 캡처

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세줄 요약 보고는 현상보다 계획·대안·비전 강조

초기 보고서 되돌려준 일화 공개

3실장 특색 평가, 균형이 잘 맞는다고 언급

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이재명 대통령이 청와대 핵심 참모진의 대면 보고 스타일을 직접 평가했다. 이 대통령은 각양각색인 ‘청와대 3실장’의 보고 방식을 두고 “균형이 아주 잘 맞는 것 같다”며 만족감을 드러냈다.이 대통령은 23일 자신의 유튜브 채널에 공개된 ‘저는 이런 보고를 좋아해요’ 영상에 출연해 자신이 생각하는 이상적인 보고 방식을 소개했다.이 대통령은 “대개 보고라고 하면 현상 보고를 많이 한다”며 “근데 진짜 필요한 건 앞으로 어떻게 하겠다”라고 강조했다. 이상적인 보고 방식에 대해선 “명확한 계획, 대안, 비전을 원한다”며 참모들에게 바라는 ‘보고 가이드라인’을 제시했다.임기 초반 참모들과의 비하인드 스토리도 털어놨다. 이 대통령은 “초기 보고서들은 ‘현재 이렇다’는 내용이라 제가 ‘어쩌란 말이냐’고 써서 되돌려주기도 했다”고 고백했다. 이어 “어떻게 하겠다는 것을 써와서 이견이 없다면 그대로 하고, 의견이 다르면 메모를 해주고 있다”며 “요즘 거의 무사통과하는 걸 보면 1년 사이에 많이 적응된 것 같다”고 전했다.이날 영상에는 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장이 대면 보고를 앞두고 긴장한 모습도 여과 없이 담겨 눈길을 끌었다. 이 대통령은 3실장의 보고 스타일에 대해 “세 분이 다 특색이 있다”며 “제 입장에서는 이런 다른 특성들이 매우 도움이 된다. 균형이 아주 잘 맞는 것 같다”고 평가했다. 각자의 장점이 국정 운영에 안정감을 더하고 있다는 분석이다.각 참모를 향한 ‘촌철살인’ 인물평도 이어졌다. 우선 ‘관료 출신’ 김 실장에 대해선 특유의 전문성을 치켜세웠다. 이 대통령은 “깊이가 있다고 할까요. 아는 게 많다”며 “일반적인 경제 현상에 대한 토론을 한다”고 설명했다.‘정치인 출신’ 강 실장에 대해서는 소통 능력을 강조했다. 이 대통령은 “말로 많이 한다. 깊이 오랫동안 이야기를 나눈 편이니까요”라며 “정치인 출신이기도 하고 맡은 역할이 그런 측면이 있어서 유연하고 개방적인 측면이 있다”고 평가했다.위 실장은 ‘섬세한 보고자’로 소개됐다. 이 대통령은 “언제나 좀 비장하고, 무게가 있다. 안정감도 있다고 할 수 있다”고 운을 뗐다. 그러면서 “말씀이 많으세요”라며 “아마 외교 안보의 특성 때문인데 다른 사람들은 ‘뭐 저런 것까지 다 보고하나’라고 할 정도로 예민하고 섬세한 얘기들이 많다”고 꼼꼼한 업무 스타일을 소개했다.강동용 기자