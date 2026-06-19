[포토] ‘유럽순방 성과 브리핑’ 이재명 대통령

1 / 7 이미지 확대 외국인들 한국 사랑에 하트 인사로 화답 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석.유럽순방 결과 브리핑에서 하트 포즈를 취하고 있다. 이재명 대통령은 순방 기간 외국에서 체감한 한국의 위상에 대해 언급하며, G7 정상회의 당시 외국 합창단 학생들이 손가락 하트로 인사해 자신도 하트 포즈로 화답했다고 전했다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, G7·유럽순방 결과 브리핑 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 G7참석·유럽순방 결과 브리핑을 하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 G7?유럽순방 결과 브리핑 배석한 참모진 19일 청와대 춘추관에서 열린 이재명 대통령의 G7참석?유럽순방 결과 브리핑에 청와대 수석들이 배석해 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 G7·유럽순방 결과 브리핑하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 G7참석·유럽순방 결과 브리핑을 하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 유럽순방 성과 브리핑 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 취재진 질문에 답하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 질문받는 이재명 대통령이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 취재진 질문을 받고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

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이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 하트 포즈를 취하고 있다.이재명 대통령은 순방 기간 외국에서 체감한 한국의 위상에 대해 언급하며, G7 정상회의 당시 외국 합창단 학생들이 손가락 하트로 인사해 자신도 하트 포즈로 화답했다고 전했다.온라인뉴스부