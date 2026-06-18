李 “방산 강국 韓, 캐나다에 기여”… G7서도 ‘60조 잠수함’ 세일즈 외교

카니 총리와 안보·에너지 협력 강화

獨메르츠 총리와도 방산 맞손 모색

세줄 요약 G7 계기 캐나다 총리와 잠수함 수주 지원 회담

국방·에너지·핵심 광물 전략 협력 확대 합의

독일과 방산 공동개발·공동생산 모델 논의

2026-06-18 3면

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이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 하고 60조원 규모의 캐나다 잠수함 수주를 위한 지원 사격에 나섰다.양 정상은 국방·안보, 에너지, 핵심 광물 등 주요 분야에서 양국 간 전략적 협력을 강화해 나가는 것이 중요하며 이를 위해 적극 협력해 나가기로 했다.특히 이 대통령은 “글로벌 질서가 재편되고 있는 상황에서 방산 강국인 한국이 신뢰에 기반해 캐나다의 안보 역량 강화에 적극 기여해 나갈 준비가 되어 있다”고 강조했다. 여기에 카니 총리는 “한국과의 협력 관계 형성을 중시하고 있다”며 관련 사항을 지속 협의해 나가자고 화답했다고 청와대가 전했다.캐나다 정부는 노후 잠수함을 대체할 신형 디젤 잠수함 12척을 도입하는 사업을 추진 중이다. 60조원 규모의 사업을 놓고 한국과 독일이 경쟁하고 있는데 이달 말쯤 사업자가 선정될 전망이다. 이 대통령은 회담 후 엑스(X)에 “양국 관계의 호혜적 발전 방안에 대해 깊이 있는 대화를 나눴다”며 “한국과 캐나다는 유사 입장국으로서 함께 할 수 있는 일이 매우 많다”고 말했다.이 밖에도 양 정상은 양국 간 안정적인 에너지 공급망 구축을 위한 협력이 중요하다는 데 뜻을 같이하며 원유, LNG, 핵심 광물 등 분야에서 호혜적 협력을 확대해 나가기로 했다. 특히 그 과정에서 첨단 산업 역량을 갖춘 한국과 풍부한 자원 및 기술력을 보유한 캐나다 간에 장점을 적극 활용해 나가기로 했다.이 대통령은 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 정상회담에서는 방산 분야와 관련해 “양국이 경쟁 관계를 넘어 공동 연구개발, 공동 생산, 제3국 공동 진출 등 다양한 협력 모델을 모색할 수 있을 것”이라고 말했다. 그러자 메르츠 총리는 이에 공감하면서 “독일로서도 유럽연합(EU) 회원국 간 협력뿐 아니라 한국을 포함한 파트너국들과의 협력도 확대해 나가길 희망한다”고 했다고 한다.이 대통령은 이번 G7 정상회의서 나렌드라 모디 인도 총리와도 만나 지난 4월 정상회담에 이어 다시 한번 양국 협력 의지를 재확인했다. 이어 17일 윌리엄 사모에이 루토 케냐 대통령과도 만나 양국 협력 방안을 논의했다.이 대통령은 17일 회의장에서 각국 정상들과 환담하며 친분을 쌓기도 했다. 이 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리와 눈인사를 주고받은 뒤 약 2분간 대화를 나눴다. 이어 자리에 앉아 있던 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 옆자리로 다가가 20분간 긴 대화를 나누는 등 즉흥 회담을 했다. 룰라 대통령은 대화를 마치고 떠나는 이 대통령의 어깨를 치고 엄지손가락을 들어 올리는 등 친근감을 보였다.에비앙레뱅 김진아 기자