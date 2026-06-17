靑 “내일 李대통령 귀국 환영행사에 김민석·정청래 참석”

李, 내일 유럽 순방 마치고 귀국
9일 출국 환송 행사엔 鄭 불참
이재명 대통령이 오는 18일 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 유럽 순방을 마치고 귀국 시 열리는 공항 환영 행사에 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 참석할 예정이라고 청와대가 17일 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 공지를 통해 “내일 이 대통령 귀국 환영 행사에는 국무총리, 행안부 차관 등 정부 인사와 당대표, 원내대표 등 더불어민주당 지도부가 참석할 예정”이라고 전했다.
앞서 이 대통령이 지난 9일 유럽 순방을 위해 경기 성남시 서울공항에서 출국할 당시 환송 행사에는 김 총리와 윤호중 행정안전부 장관, 강훈식 청와대 비서실장, 홍익표 정무수석, 김진아 외교부 2차관 등이 참석했다.
하지만 정 대표와 한병도 원내대표는 참석하지 않아 환송 행사에 이 대통령의 정치적 메시지가 담긴 것 아니냐는 관측이 나왔다. 김 총리와 정 대표는 오는 8월 민주당 전당대회에서 차기 당 대표를 두고 경쟁할 것으로 예상되고 있다.
이에 대해 청와대 관계자는 “중동 전쟁의 장기화와 선거관리위원회 부실 관리 대응 등 국내 상황을 염두에 둬서 환송 인원을 최소화했다”며 이러한 해석에 선을 그은 바 있다. 그러나 논란이 잦아들지 않고 당내 계파 갈등이 증폭되는 모습을 보이자 이 대통령 귀국 환영 행사에는 김 총리와 정 대표가 모두 참석하기로 한 것으로 보인다.
박기석 기자
세줄 요약
- 귀국 환영행사에 총리·당대표 동반 참석
- 출국 환송 때 불거진 정치적 해석 진화
- 당정 화합·계파 갈등 완화 메시지 부각
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지