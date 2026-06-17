모디 총리 만난 李대통령 “한·인도 새로운 관계로 발전”

프랑스 G7 정상회의 계기에 대화
李 “모든 면에서 협력 강화하기로”
모디 “이 대통령과 좋은 대화 나눠”
캐나다 총리와 회담 결과도 소개
주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 프랑스 에비앙레뱅을 찾은 이재명 대통령은 16일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리와 만나 양국 간 협력 강화와 관계 발전의 의지를 다졌다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 두 정상이 G7 정상회의 계기에 대화를 나눈 사실을 공개한 모디 총리의 엑스 글을 공유하며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “지금까지 인도와 대한민국은 경제 규모나 협력 잠재력에 비해 협력 수준이 매우 낮았다”며 “저와 모디 총리는 한국과 인도 간 경제 문화 사회 모든 면에서 향후 협력을 강화하고 양국을 새로운 관계로 발전시키기로 했다”고 전했다.
모디 총리도 “에비앙에서 이 대통령과 매우 좋은 대화를 나눴다”며 “양국은 무역과 상업, 그리고 여러 미래 지향적 분야에서 협력하고 있다”고 말했다. 앞서 이 대통령은 지난 4월 인도를 방문해 모디 총리와 정상회담을 한 바 있다.
아울러 이 대통령은 같은 날 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 한 뒤 엑스에 “양국 관계의 호혜적 발전 방안에 대해 깊이 있는 대화를 나누었다”고 설명했다. 이어 “한국과 캐나다는 유사입장국으로서 함께 할 수 있는 일이 매우 많다”며 “캐나다와 대한민국의 변치 않을 우정을 기원한다”고 했다.
이 대통령은 카니 총리가 정상회담 결과를 소개한 엑스 글을 공유하는 형식으로 게시물을 올렸다. 카니 총리는 해당 글에서 “이 대통령과 저는 태평양 양안의 노동자와 기업을 위해 큰 계획을 추진하고 있다”며 “G7 정상회의에서 우리는 국방, 과학, 기술 분야에 걸친 새로운 파트너십 구축을 위한 협상을 시작했으며, 올해 핵심 광물 비축을 시작하는 계획을 발표했다”고 소개했다.
박기석 기자
세줄 요약
- G7 계기 이재명·모디 정상회담 개최
- 한·인도 경제·문화·사회 협력 확대 합의
- 양국 관계를 새로운 단계로 발전 추진
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