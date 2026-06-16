李대통령 “한반도, 분단의 아픔 간직… 대화·만남이 평화의 필수적인 길”

李, 교황청 산하 피데스통신에 서면 메시지

“한반도 평화는 세계 평화와 깊이 연결”

내년 서울 세계청년대회 계기 교황 방한 요청

“대화가 필수불가결하다는 사실 깨닫게 될 것”

이미지 확대 격려사하는 이재명 이재명 대통령이 15일(현지시간) 이탈리아 로마 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 격려사를 하고 있다.

로마 연합뉴스

세줄 요약 서울 세계청년대회, 한반도 평화 기여 기대

분단의 아픔 언급, 대화·만남의 가치 강조

젊은 세대의 용기·연대, 미래 변화 역할 제시

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이재명 대통령은 16일(현지시간) 내년 서울에서 열리는 가톨릭 최대 행사인 ‘세계청년대회’가 한반도 평화에 기여할 것이라고 강조했다.이 대통령은 이날 교황청 산하 ‘피데스통신’에 보낸 서면 메시지를 통해 “대화와 만남이 평화를 위한 필수적인 길”이라며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “한국 국민에게 이러한 염원은 특별한 의미를 지닌다”며 “우리 한반도는 여전히 분단의 아픔을 간직하고 있으며, 우리는 화해와 영구적인 평화에 대한 염원을 깊이 이해한다”고 설명했다.이어 “세계청년대회는 정치적인 행사는 아니지만, 만남과 대화의 의미를 통해 보편적인 진리를 보여준다”며 “평화는 사람들이 만나 서로의 이야기에 귀 기울이고 공통된 인간성을 인식할 때 시작된다”고 했다.이 대통령은 “한반도의 평화와 세계의 평화는 깊이 연결돼 있다”며 “이해, 신뢰, 그리고 상호 존중을 증진하기 위한 모든 노력은 인류 모두가 염원하는 평화에 기여한다”고 강조했다.이 대통령은 전날 레오 14세 교황과 단독 면담을 하며 내년 서울 세계청년대회를 계기로 교황의 한국 방문을 요청했다. 아울러 교황의 방북도 요청한 것으로 알려졌다.이 대통령은 “교황께서 서울에 오시면 분열된 세상에서 도덕적 리더십, 연민, 그리고 대화가 여전히 필수불가결하다는 사실을 다시금 깨닫게 될 것”이라며 “교황께서 젊은이들과 만나시는 이번 만남을 통해 새로운 세대가 용기와 관대함, 그리고 타인과 공동선을 위한 봉사에 대한 새로운 헌신으로 미래를 향해 나아가기를 바란다”고 기대했다.이 대통령은 서울 세계청년대회의 주제인 ‘용기를 내어라. 내가 세상을 이겼다’를 언급하며 “갈등과 분열이 평화와 공존의 기반을 시험하는 이 시대에 이 주제는 희망이 두려움보다 강하고, 대화가 갈등보다 효과적이며, 연대가 불확실성을 극복하는 가장 확실한 길이라는 것을 일깨워준다”고 짚었다.그러면서 “오늘날의 젊은이들은 엄청난 도전에 직면해 있지만, 동시에 엄청난 기회도 맞이하고 있다”며 “그들의 세대는 인류가 분열, 불평등, 기술 변화에 어떻게 대응하고, 더욱 평화로운 미래를 건설해야 할 시급한 과제를 어떻게 수행할지 결정하는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 했다.이 대통령은 “한국의 현대사는 어려운 시기에도 희망이 두려움을 이겨내고 연대가 분열을 극복할 수 있음을 우리에게 가르쳐줬다”며 “우리는 대화가 한때 닫혀 있던 길을 열어주고, 사람들이 함께 노력하면 극복할 수 없을 것 같았던 난관을 이겨낼 수 있음을 목격했다”고 밝혔다.이어 “2027년 서울에 모이는 젊은이들이 이러한 정신을 각자의 지역사회와 국가에 전파하기를 바란다”며 “그렇게 된다면 세계청년의 날은 한국을 넘어 미래 세대를 위한 용기, 우정, 그리고 평화의 유산을 남길 것”이라고 했다.박기석 기자