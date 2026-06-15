교황 독대한 李 “北 찾아주시죠”

세줄 요약 교황 면담서 한반도 평화 역할 요청

2027 서울 대회 계기 방북 추진 언급

6·15 기념사서 대화·협력 지속 강조

이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경(앞줄 맨 왼쪽) 여사가 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 유흥식 추기경 집전으로 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별 미사’가 끝난 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

로마 연합뉴스

2026-06-16 1면

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이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 15일(현지시간) 교황궁에서 레오 14세 교황과 만나 한반도 평화에 대한 교황의 역할을 요청했다. 특히 내년에 예정된 방한을 계기로 교황의 방북 추진 등도 언급한 것으로 전해졌다.이 대통령은 이날 교황과의 단독 면담에서 한반도 평화와 남북 소통을 위한 정부의 노력을 설명하며 교황의 지지를 구했다. 특히 가톨릭교회가 주관하는 2027 서울 세계청년대회를 계기로 교황의 방한이 예상되는 가운데 이를 계기로 한 방북 추진 등을 요청한 것으로 알려졌다. 이 대통령은 지난해 7월 한국인 최초 교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경을 접견하며 “(교황이 2027년 서울에) 오시는 길에 북한도 한번 들러 보시면 어떨까 하는 생각이 들더라”며 북한 방문을 제안한 바 있다.다만 교황이 실제 방북을 추진한다고 해도 성사될지는 미지수다. 앞서 문재인 전 대통령도 재임 시절인 2018년 10월과 2021년 10월 당시 프란치스코 교황을 만나 방북을 요청했다. 당시에는 남북 정상회담을 통해 김정은 북한 국무위원장의 초청 의사까지 확인한 뒤였지만 실제 방북이 성사되지는 못했다.﻿현재 남북 관계는 당시와 달리 극도로 경색된 만큼 교황의 방북 가능성이 더 낮다는 관측이 나온다. 유 추기경은 전날 바티칸에서 순방 기자단과 만나 “제가 보기에는 (교황의 방북 여부는) 북한에 달려 있다”며 “북한에서 (교황을) 초청하고 여건을 만들어야 한다”고 말했다.유 추기경은 한반도 평화와 관련해 교황이 역할을 할 의지가 있다고 강조했다. 유 추기경은 “교황이 미국인으로 도널드 트럼프 대통령과는 여러 가지로 맞지 않는 게 있다”면서도 “그 대신 미국 분이니 미국 추기경들이나 교회의 협력이 있다면 옛날(과거 교황들)보다는 북한 관계나 북미 관계를 트는 데 역할을 하실 수 있지 않을까 생각한다”고 설명했다.이어 “(그런 바람을 교황에게 이야기했더니) 교황이 웃으시면서 ‘나도 역할을 할 수 있으면 얼마나 좋겠느냐’고 했다”고 전했다. 이 대통령은 교황과의 면담 후 피에트로 파롤린 국무원장과도 만나 한반도 평화를 위한 정부의 노력을 설명했다.한편 이 대통령은 ‘6·15 남북공동선언’ 26주년인 이날 기념사에서 “대화와 협력을 재개하기 위한 우리 정부의 노력에도 불구하고 남북 대화의 문은 쉽사리 열리지 않고 있다는 점을 겸허히 인정한다”면서도 “한때의 어려움에 실망하거나 주저앉아 포기할 수 없다”고 밝혔다.이어 “국민주권정부는 한반도 평화와 공존을 위한 노력을 멈추지 않겠다”며 “26년 전 남북이 그랬던 것처럼 다시 마주 앉아 대화를 이어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다. 소통과 공존, 협력을 위한 노력을 멈추지 않겠다”고 했다.이 대통령은 전날 성 바오로 대성전에서 진행된 ‘평화와 연대를 위한 특별미사’에 참석해 기념 연설에서 “오랜 세월 국제사회는 한반도의 평화와 화해를 염원해 왔고 대한민국 역시 그 기대와 성원에 부응하기 위해 꾸준히 노력해 왔다”고 말했다.한편 이 대통령은 교황에게 ‘하느님의 품’ 조각상과 ‘백자 다용도 합’을 선물했다. 이 조각상은 성경 속 ‘돌아온 탕아’의 이야기를 따뜻하고 절제된 조형미로 표현한 조각 작품으로 인간에 대한 연민과 용서, 화해와 공동체의 회복을 상징한다는 게 청와대의 설명이다. 또 파롤린 국무원장에게는 ‘들꽃문 데스크 세트’와 ‘프리미엄 홍삼 달임액’을 선물했다.로마 김진아 기자