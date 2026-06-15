[포토] 이 대통령, 로마서 특별미사 후 기념촬영

1 / 7 이미지 확대 이재명 대통령, ‘평화와 연대를 위한 특별미사’ 후 기념촬영 이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 유흥식 추기경 집전으로 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별 미사’가 끝난 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.15 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령, ‘평화와 연대를 위한 특별미사’ 후 기념촬영 이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 유흥식 추기경 집전으로 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별 미사’가 끝난 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.15 공동취재 제공

이미지 확대 성 바오로 대성전 방문한 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별 미사’에서 성전 내부를 시찰하고 있다. 2026.6.15 공동취재 제공

이미지 확대 인사하는 이재명 대통령과 유흥식 추기경 이재명 대통령이 14일(현지시간) ‘평화와 연대를 위한 특별 미사’가 열린 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에 도착해 이날 미사를 집전한 유흥식 추기경과 인사하고 있다. 2026.6.15 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령, ‘평화와 연대를 위한 특별미사’ 참석 이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별 미사’에서 강론을 마친 유흥식 추기경과 악수하고 있다. 2026.6.15 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령, ‘평화와 연대를 위한 특별미사’ 기념 연설 이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별 미사’에서 기념연설을 하고 있다. 2026.6.15 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령, ‘평화와 연대를 위한 특별미사’ 후 기념촬영이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 유흥식 추기경 집전으로 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별 미사’가 끝난 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.15 공동취재 제공

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 유흥식 추기경 집전으로 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별 미사’가 끝난 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.온라인뉴스부