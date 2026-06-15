李대통령, 올림픽공원 시위에 “타인의 권리침해 없도록 자제해야”

핸드볼경기장 봉쇄 시위에 체육단체 업무 마비

李 “업무방해에 대해 엄중 수사 경찰에 지시”

이미지 확대 이재명 대통령, 유럽순방 중 화상 수석보좌관회의 주재 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 로마의 한 호텔에서 화상으로 수석보좌관회의를 하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 15일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 규탄 시위로 체육단체의 업무가 마비되고 있다는 지적에 “시위대는 의사 표현을 넘어 타인의 권리 침해가 없도록 자제해야 한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 시위대가 서울 올림픽공원 핸드볼경기장의 개표소를 봉쇄해 체육단체가 업무에 차질을 겪고 있다는 기사를 인용하며 이같이 말했다.이 대통령은 “시위대의 민간인 출입 제한 행패 등 위력에 의한 업무방해에 대해 행위자는 물론 공모자에 대해 엄중 수사를 경찰에 지시했다”고 전했다.앞서 이 대통령은 전날 교황청 공식 방문 기간에 현지에서 수석보좌관회의를 주재하고 시위대의 업무 방해 행위에 대해 “마땅히 법과 원칙에 따라서 합당한 책임을 물어야 되겠다”고 밝힌 바 있다.박기석 기자