靑, 6대 청년 정책과제 도출… 프리랜서 경력증명·사회 첫 출발 교육 등

강훈식, 청년미래자문단 최종회의 개최
6개월간 회의 통해 최종 과제 마련
姜 “청년이 정책 주체될 수 있도록 노력”
청와대가 14일 청년들의 목소리를 반영해 프리랜서 경력증명 시스템, 사회 첫 출발 교육 등 6개의 청년 정책과제를 도출했다.
강훈식 청와대 비서실장은 이날 청년미래자문단 최종 회의를 열었다고 청와대는 밝혔다. 강 실장이 단장을 맡은 자문단은 지난해 11월 출범 이후 청년 당사자, 현장 활동가, 전문가 등이 참여해 청년 현안을 논의해왔다. 자문단은 총 여섯 차례의 회의를 통해 40개의 정책 아이디어를 발굴했고, 이를 바탕으로 10개의 중점 과제를 선정한 뒤 관계부처 검토와 협의를 거쳐 최종 6개의 정책 과제를 마련했다.
이날 회의에서는 자문단 간사를 맡고 있는 이주형 청와대 청년담당관이 운영 경과 및 최종 과제를 보고했다. 최종 과제는 프리랜서 경력증명 시스템 구축(고용노동부), K농산어촌 청년 워킹홀리데이(농림축산식품부), 원스톱 청년 신용·재무상담 지원체계 구축(금융위원회), 청년기회보장제 신설(노동부), 청년정책 종합상담 도입·운영(국무조정실), 고교 3학년 대상, 사회 첫 출발 교육(국조실)이다. 청년의 노동시장 진입과 탐색 지원, 청년 위기 조기 개입 및 회복, 청년정책 진입 및 연결 강화를 주요 내용으로 담고 있다고 청와대는 설명했다.
이어 위원들은 지난 6개월간의 자문단 활동을 마무리하며 활동 경험과 청년 정책 및 현안에 대한 의견을 공유했다. 안예슬 위원은 “위원들의 제안과 의견을 듣는 데 그치지 않고, 구체적인 정책 대안으로 발전시킬 수 있어 효능감이 있었다”고 말했다. 엄보운 위원은 “청년들이 더 이상 정책의 수혜 대상이 아닌 주체가 될 수 있도록 더 많은 기회를 제공해 줄 것”을 제안했다.
강 실장은 최종 과제 중 프리랜서 경력증명 시스템 구축 과제와 관련해 “일을 하고 있음에도 경력으로 인정받지 못하는 청년들의 현실에 대해 이야기해 주셨고, 이 문제만큼은 꼭 해결의 실마리를 찾아보자 말씀드렸다”며 “청년들의 문제의식이 실제 정책으로 발전한 좋은 사례”라고 밝혔다. 그러면서 “앞으로도 제안 과제들이 실질적으로 반영되기 위한 역할을 다하겠다”며 “청년들이 정책의 주체가 될 수 있는 참여의 방식과 구조, 프로세스를 만들기 위해 노력하겠다”고 했다.
청와대는 자문단이 제안한 6개 과제가 구체적인 정책으로 실행될 수 있도록 관련 중앙부처 및 재정 당국과 협의해 나갈 예정이다.
박기석 기자
세줄 요약
- 청와대, 청년미래자문단 최종 회의 개최
- 프리랜서 경력증명 등 6대 과제 도출
- 청년 노동·위기·정책 접근성 강화
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