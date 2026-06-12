[포토] 대화 나누는 김혜경 여사와 伊대통령 영애

세줄 요약 김혜경 여사, 라우라 여사와 로마서 친교

퀴리날레 궁 관람, 역사·예술 가치 공유

문화유산 보존·박물관 교류 확대 기대

1 / 9 이미지 확대 이재명 대통령과 이탈리아를 국빈방문 중인 김혜경 여사가 11일(현지시간) 세르지오 마타렐라 대통령의 딸인 라우라 마타렐라 여사와 로마 대통령궁을 둘러보고 있다. 2026.6.11

공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령과 이탈리아를 국빈방문 중인 김혜경 여사가 11일(현지시간) 세르지오 마타렐라 대통령의 딸인 라우라 마타렐라 여사와 로마 대통령궁에서 함께 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.11

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이미지 확대 이재명 대통령과 함께 이탈리아를 국빈 방문한 김혜경 여사가 11일(현지시간) 이탈리아 로마 대통령궁에서 열린 환영식에서 이탈리아 측 수행원과 인사하고 있다. 2026.6.11

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이미지 확대 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 열린 국빈만찬에서 세르지오 마타렐라 대통령, 이재용 삼성전자 회장 등과 대화하고 있다. 2026.6.12

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이미지 확대 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 열린 국빈만찬에서 세르지오 마타렐라 대통령, 이재용 삼성전자 회장 등과 대화하고 있다. 2026.6.12

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이미지 확대 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 로마 무명용사의 묘에서 헌화 후 묵념을 하고 있다. 2026.6.12

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이미지 확대 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 로마 무명용사의 묘에서 헌화를 위해 이동하고 있다. 2026.6.12

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이미지 확대 이재명 대통령과 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 공동언론발표 후 악수하고 있다. 2026.6.11

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이미지 확대 이재명 대통령 부부가 11일(현지시간) 이탈리아 로마 대통령궁에서 열린 국빈방문 환영식을 마친 뒤 세르지오 마타렐라 대통령과 영애인 라우라 마타렐라 여사와 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.11

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이탈리아를 국빈 방문한 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 11일(현지시간) 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령의 영애 라우라 여사를 만나 친교를 나눴다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.작고한 어머니를 대신해 영부인 역할을 수행하고 있는 라우라 여사는 이날 로마 퀴리날레 대통령궁에서 김 여사를 맞이했다.김 여사는 라우라 여사의 소개로 퀴리날레 궁을 둘러보며 역사적·문화적·예술적 가치에 대한 설명을 듣고는 “전통적인 공간 속에 현대 예술작품이 자연스럽게 어우러져 있어 인상적”이라며 “흘러가는 역사를 한눈에 볼 수 있는 열린 책을 마주한 느낌”이라고 소감을 전했다.전시된 장신구를 살펴보며 한국의 자개장, 전통 한복의 색동 등을 언급하자 라우라 여사도 “흥미롭다”며 한국 전통문화에 관심을 표했다고 안 부대변인은 전했다.김 여사는 “이탈리아는 오랜 세월 문화유산을 훌륭하게 보존하며 인류 공동의 자산으로 공유해 온 나라”라며 “대한민국도 유구한 역사와 문화를 가진 만큼 박물관 교류와 문화유산 보존·복원 분야 협력 등이 확대되기를 기대한다”고 강조했다.이에 라우라 여사도 한국의 문화유산을 잘 알고 있다며 “양국이 문화예술 분야에서 경험과 아이디어를 더 활발히 교환한다면 의미 있는 협력이 이뤄질 수 있다”고 화답했다.김 여사는 일정을 마무리하며 2023년 마타렐라 대통령의 국빈 방한 당시 라우라 여사가 동행한 사실을 언급하며 “다시 한국을 방문한다면 더 다양한 한국 문화예술을 직접 소개해 드리고 싶다”고 말했다.라우라 여사는 “그런 기회가 다시 마련되기를 바란다”고 기대감을 표했다.온라인뉴스부