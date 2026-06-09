李, 초과이윤 배분 논쟁엔 신중모드… “기업 탈출할 수도”

민생 경제

세줄 요약 반도체 초과이윤 배분 논쟁 신중 접근 주문

기업 탈출·투자 위축 우려와 국제 논의 강조

초과 세수 활용한 성장 전략 전환 예고

2026-06-09 4면

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이재명 대통령은 8일 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 기업의 초과이윤 배분 논쟁에 대해 “국가 산업 정책에도 매우 심각한 영향을 미칠 수 있는 의제”라며 “신중하게 접근해야 한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 “여기(초과이윤)에는 노동자의 기여도 있고, 회사 투자자의 몫도 있다. 보조금을 지원해 준 국민도 있다”며 이렇게 말했다. 반대 여론을 의식해 속도 조절을 한 것으로 풀이된다.이 대통령은 “과거에는 (이익이 남으면) 월급을 올려 달라고 했지 영업이익을 나눠 갖자고 하는 건 상상을 못 했다. 아주 발랄하지 않나”라면서 “우리나라만 먼저 이런 것을 도입하면 기업이 탈출할 수 있다. 영업이익률이 높아 일부를 떼라는 사회적 압력이 있다면 투자를 망설이지 않겠나”라고 말했다.이어 “매우 어려운 주제이지만 피할 수 없는 현실”이라면서 “우리나라 안에서만 논쟁해 끝낼 문제는 아니다. 곧 세계적 공통 의제가 될 것이고 국제적인 논의가 필요하다”고 했다.반도체 호황에 따른 초과 세수를 활용하는 문제에 대해 이 대통령은 “빚을 갚는 게 최고라고 생각하는 사람이 있는데 빚이 없는 게 절대 진리는 아니다. 바보 같은 짓 중 하나”라고 말했다. 재정을 통한 경제성장론을 강조한 것이다.이 대통령은 기념사에서 “성장의 과실이 특정 기업, 특정 지역, 특정 부문에 머물러선 안 된다”면서 “조만간 성장 전략의 대전환을 이뤄낼 대규모 투자 프로젝트를 국민 앞에 공개할 예정”이라고 약속했다. 재정경제부가 이달 중으로 발표할 하반기 경제성장전략을 가리킨 것으로 보인다.이 대통령은 최근 중동전쟁발 고물가 상황에 대해 “원유 수급은 수입처 다변화와 안정 대책을 통해 87% 이상 수급이 정상적으로 이뤄지고 있다”면서 “전체 물가상승률은 다른 나라보다 나름 안정적으로 관리되고 있다고 판단된다. 위기 상황까지는 가지 않을 것”이라고 밝혔다.한지은 기자