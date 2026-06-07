정치 대통령 [속보] 李대통령 “참정권침해 깊은 유감…신뢰잃은 기관 존재의미 없어” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/06/07/20260607500101 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-06-07 18:42 입력 2026-06-07 18:34 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 내부에서 발견된 투표용지 박스. 이 박스 겉면에 적힌 ‘투표용지 인쇄 매수’는 총 1900매였다. 이 투표소의 선거인 수는 3856명으로 파악됐다. 연합뉴스 李대통령, 선관위 사태에 “국회, 조속히 국정조사 추진해달라” “참정권침해 깊은 유감…신뢰잃은 기관 존재의미 없어”“검경 합수본 구성해 선관위 사태 철저 규명 지시”권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지