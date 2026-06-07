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[속보] 李대통령 “참정권침해 깊은 유감…신뢰잃은 기관 존재의미 없어”

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권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-06-07 18:42
입력 2026-06-07 18:34
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5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 내부에서 발견된 투표용지 박스. 이 박스 겉면에 적힌 ‘투표용지 인쇄 매수’는 총 1900매였다. 이 투표소의 선거인 수는 3856명으로 파악됐다. 연합뉴스
5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 내부에서 발견된 투표용지 박스. 이 박스 겉면에 적힌 ‘투표용지 인쇄 매수’는 총 1900매였다. 이 투표소의 선거인 수는 3856명으로 파악됐다. 연합뉴스


李대통령, 선관위 사태에 “국회, 조속히 국정조사 추진해달라”

“참정권침해 깊은 유감…신뢰잃은 기관 존재의미 없어”

“검경 합수본 구성해 선관위 사태 철저 규명 지시”

권윤희 기자
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