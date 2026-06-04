정치 대통령 [포토] 기념촬영하는 김혜경 여사와 소프라노 조수미 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/06/04/20260604800011 URL 복사 댓글 0 김태이 기자 수정 2026-06-04 17:41 입력 2026-06-04 17:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 김혜경 여사와 소프라노 조수미가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 축하공연을 마친 소프라노 조수미, 피아니스트 다비드 카두쉬를 비롯한 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.왼쪽부터 피아니스트 다비드 카두쉬, 최휘영 문체부 장관, 김혜경 여사, 소프라노 조수미, 필립 베르투 주한 프랑스 대사 부부. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사와 소프라노 조수미가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에 참석했다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 축사하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 소프라노 조수미의 축하 공연을 보는 김혜경 여사의 모습이 거울에 비치고 있다. 왼쪽은 필립 베르투 주한 프랑스 대사. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 소프라노 조수미와 피아니스트 다비드 카두쉬의 축하 공연 후 박수치고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 소프라노 조수미의 축하 공연을 관람하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 소프라노 조수미의 기념공연 후 박수치고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 박수치고 있다. 오른쪽은 필립 베르투 주한 프랑스 대사. 2026.6.4 연합뉴스 김혜경 여사와 소프라노 조수미가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지