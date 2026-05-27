李대통령, 부산 유네스코 세계유산위 준비 점검 “K헤리티지 진면목 널리 알리길”

세계유산협약 가입 후 국내 최초로 개최

李 “한국 성공 경험 공유할 최적 장소 부산”

안전 쾌적 국제회의·지역 경제 활력 당부

이미지 확대 이재명 대통령, 세계유산위원회 준비 보고회 발언 이재명 대통령이 27일 부산 해운대구에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회에서 발언하고 있다. 한국이 의장국인 제48차 세계유산위원회는 오는 7월 부산에서 열린다.

연합뉴스

세줄 요약 부산서 유네스코 세계유산위 준비 현황 점검

교통·숙박·안전 등 현장 대응 체계 주문

K헤리티지·지역경제·관광 활성화 강조

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이재명 대통령은 27일 부산에서 오는 7월 국내 최초로 개최되는 유네스코 세계유산위원회의 준비 상황을 점검했다.이 대통령은 이날 부산 해운대구에서 제48차 유네스코 세계유산위 준비 현황 보고회를 주재했다. 이번 위원회는 한국이 1988년 세계유산협약에 가입한 이후 38년 만에 국내에서 최초로 열리는 세계유산 분야의 최대 규모 국제회의다.이날 보고회는 전반적인 교통·숙박·안전 등의 준비 상황과 관계 기관 간의 협업 체계를 점검하기 위해 마련됐다.이 대통령은 보고회 모두발언을 통해 “한국전쟁 기간 피난 수도이기도 하고 국제 원조 관문이기도 했던 부산은 이제 세계적인 해양 도시로 도약하고 있다”며 “우리 대한민국의 성공 경험과 도약의 서사를 세계와 공유하는 최적의 장소가 바로 부산”이라고 평가했다.이 대통령은 “제48차 유네스코 세계유산위원회 개최는 대한민국의 선진적인 문화 역량과 글로벌 리더십을 세계 무대에 선보이는 중요한 계기”라며 “대한민국의 유산, 이른바 K헤리티지의 진면목을 널리 알리게 되기를 기대한다”고 밝혔다.이어 “글로벌 문화를 주도하는 K컬처의 원동력은 누가 뭐라 해도 K헤리티지”라며 “기후 위기, 지정학적 위험, 개발의 소용돌이 속에서 인류 공동의 유산을 온전하게 지켜내기 위한 국제 사회의 연대와 협력을 우리 대한민국이 앞장서서 이끌어내야겠다”고 했다.이 대통령은 “성공적인 개최를 위해서 꼼꼼하면서도 주도면밀한 준비가 필요하겠다”며 안전·쾌적한 국제회의, 유관 기관 간의 협력, 위원회 개최를 통한 지역 경제 활력을 당부했다.구체적으로 “196개국 대표단과 전문가들이 불편을 겪지 않도록 교통과 숙박 치안 등 모든 분야에서 철저한 준비가 반드시 필요하다”며 “긴밀하게 소통해서 어떤 돌발 상황에도 긴밀하게 대응하는 현장 중심의 대응 체계를 갖춰야 되겠다”고 주문했다.또한 “매력적인 문화 행사, 연계 관광 프로그램 등을 사전에 꼼꼼하게 기획해서 이번 기회에 부산 또는 인근 지역이 외국인 관광객들로 북적일 수 있게 했으면 좋겠다”고 했다.이 대통령은 “이번 위원회 개최에 대한민국 국격이 걸려 있다라는 막중한 책임감을 가지고 남은 기간 준비에 총력을 기울여달라”고 말했다.박기석 기자