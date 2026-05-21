[속보] “중국인들 강남 아파트 944채 싹쓸이” 보도에…李대통령 “혐중 선동 가짜뉴스” 일갈

李 “의도적 가짜뉴스…엄중히 책임 물어야”

“혐중 선동 재료로 사용될 수 있게 만든 것”

이미지 확대 이재명 대통령은 21일 중국인이 서울 강남의 아파트를 집중 매수했다는 취지의 기사를 두고 “혐중(중국혐오) 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스로 추정된다”고 일갈했다. 2026.5.21 이재명 대통령 엑스

이미지 확대 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.5.21 연합뉴스

세줄 요약 중국인 강남 아파트 944채 보도에 대통령 반박

혐중 선동용 가짜뉴스로 규정하며 허위성 지적

국토부 통계로 강남 매수 중국인 5명뿐 확인

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이재명 대통령은 21일 중국인이 서울 강남의 아파트를 집중 매수했다는 취지의 기사를 두고 “혐중(중국혐오) 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스로 추정된다”고 일갈했다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 “서울경제TV가 ‘중국인 서울 강남 아파트 944채 기습 매수…다주택자 던진 물량 싹쓸이’라는 가짜 영상 기사를 냈다가 지금은 삭제했다”고 지적했다.이어 “확인해보니 1∼4월 간 강남구 집합건물 중국인 매수는 5명 불과 등 명백한 허위기사”라며 “명색이 언론, 그것도 경제 언론인데 혐중을 부추겨 나라와 국민에 무슨 도움이 되겠나”라고 꼬집었다.그러면서 ‘강남 아파트 944채 중국인이 매수’, ‘6.3 지방선거 중국인 14만명 투표 예정’, ‘홍콩, 이렇게 망했다’, ‘대한민국이 위험합니다’라는 선동성 게시글을 공유했다.이 대통령은 전날 국무회의에서 국토교통부 보고를 받으면서도 해당 보도를 강하게 비판한 바 있다.이 대통령은 “왜 그런 식의 거짓말 기사를 쓰는 거냐. 통계 자료를 자세히 보면 다 나오지 않느냐”며 “중국 혐오증 이런 것을 유발하려고 일부러 그러는 것”이라고 꼬집었다.그러면서 법무부에 “명백한 가짜뉴스를 쓰는 것에 대한 처벌 조항이 없느냐”며 “언론 기사라는 이름으로 허위(사실)를 유포해서 정책에 혼선을 주는 것을 처벌할 수 있지 않은지 한번 검토해달라”고 주문했다.‘경제적 이득을 취한 경우 가능하다’는 봉욱 민정수석의 설명에 “정부 정책을 왜곡·조작하는 가짜 기사를 처벌하기 당장 쉽진 않겠다”며 “정정·반론보도를 청구하든 확실히 책임을 물어라. 한참 지나 ‘제목을 고쳐주겠다’며 대충 넘어가지 않나”라고 언급했다.앞서 해당 매체는 지난 14일 다주택자 양도세 중과 재개 직전 강남과 송파, 용산 등에서 다주택자가 내놓은 물량을 중국인들이 집중 매수했다는 취지로 보도했다.이에 국토교통부는 18일 관련 보도는 사실이 아니라고 반박하는 자료를 배포했다.국토부에 따르면 올해 1~4월 서울시 내 집합건물을 매수하기 위해 소유권이전등기를 신청한 외국인은 총 592명이며, 이 중 중국인은 218명이다.특히 강남구에서 집합건물을 매수한 중국인은 단 5명(0.8%)에 불과하다.권윤희 기자