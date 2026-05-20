이석연 “靑행정관, 경고성 메일에 갑질·과도한 개입… 서러움 금할 수 없어”

“자료 제출 지연, 중대 사안 엄중 고지” 메일 공개

李 “사실과 달라… 요구 반영 안됐다며 직원 압박”

이미지 확대 토론회 참석한 이석연 위원장 이석연 국민통합위원회 위원장이 지난 1월 13일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에 참석해 발언하고 있다.

연합뉴스

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대통령 직속 국민통합위원회의 이석연 위원장은 20일 청와대 행정관이 부총리급인 자신에게 ‘경고성 메일’을 보냈다며 공개적으로 문제를 제기했다.이 위원장은 이날 보도자료를 내고 “청와대 소속의 한 행정관이 대통령 직속 국민통합위원회 위원장(부총리급)에게 보낸 사실상의 경고성 메일”이라며 청와대 국민통합비서관실 소속 행정관이 지난 17일 보낸 이메일을 공개했다.해당 행정관은 메일에서 “대통령실 요청 국정과제 관련 필수 자료 제출 마감이 금일(17일)까지이나 위원회 측 소통 부재로 지연되고 있다”며 “이는 향후 국정 운영 및 대통령 보고에 차질을 빚을 수 있는 중대한 사안임을 엄중히 고지한다”고 적었다.이 위원장은 “공직 사회의 최고 권부인 대통령실에서 이러한 방식의 소통이 이루어진다는 것은 매우 유감스러운 일”이라며 “저는 40년이 넘는 공직 생활 동안 이와 같은 무례한 사례를 경험한 적이 없다”고 밝혔다.이 위원장은 “더욱이 메일에 담긴 내용이 사실관계와도 다르다”고 지적했다. 이어 “국민통합위는 지난 14일 이미 충분한 내부 논의를 거친 뒤 위원장의 승인 아래 대통령 보고 사항을 관련 수석실에 전달했다”며 “그럼에도 불구하고 자신들이 요구한 내용, 사실상 수용하기 어려운 사안이 반영되지 않았다는 이유로 일요일(17일) 밤까지 직원들을 압박하는 촌극이 벌어졌다”고 전했다.이 위원장은 “이러한 방식의 갑질과 과도한 개입은 결코 바람직하지 않다”며 “저는 이미 강훈식 (청와대) 비서실장에게 이번 상황의 경위를 정확히 파악하고 적절한 조치를 취해줄 것을 요청했다”고 밝혔다.이 위원장은 “최근 들어 사사건건 국민통합위와 위원장의 행보에 관여하고, 불필요한 제동을 걸려는 움직임이 반복되고 있는 현실에 서러움을 금할 수 없다”고 말했다.이명박 정부에서 법제처장을 역임한 이 위원장은 보수 인사로 분류됐으나, 지난해 9월 이재명 정부의 첫 국민통합위원장으로 발탁됐다.박기석 기자