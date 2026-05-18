“헌법 전문에 5·18 정신 반드시 수록”… 여권, 개헌 재추진

李 “여야 초당적 협력 간곡히 요청”

민주유공자 직권등록제 마련 약속

대통령 부부 묘지 참배한 후 ‘눈물’

이미지 확대 李, 옛 전남도청 앞에서 5·18기념식 이재명 대통령이 18일 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18 민주 광장에서 열린 제46주년 5·18 기념식에서 참석자들이 지켜보는 가운데 기념사를 하고 있다. 이날 행사에는 5·18 민주유공자와 유족, 정부 인사, 일반 국민 등 3000여명이 참석해 희생자들을 추모했다.

광주 뉴스1

세줄 요약 5·18 정신 헌법 전문 수록 재추진

국회 개헌안 무산 뒤 여야 협력 요청

계엄 사태를 5·18 계승으로 평가

2026-05-19 4면

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이재명 대통령은 18일 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “정치적 이해관계를 초월한, 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속이었던 만큼 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡하게 요청드린다”고 말했다.이 대통령은 이날 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 열린 제46주년 5·18민주화운동 기념식 기념사를 통해 이같이 밝혔다. 국회는 지난 7일 5·18민주화운동과 부마민주항쟁을 헌법 전문에 수록하는 내용 등을 담은 개헌안을 상정했으나 의결정족수 부족으로 표결이 무산됐는데, 이 대통령이 개헌 재추진 의지를 피력한 것이다.이 대통령은 12·3 계엄 사태 당시 ‘빛의 혁명’이 5·18 정신을 계승한 것임을 강조했다. 이 대통령은 “분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주시민들처럼, 2024년 위대한 대한국민들도 무장한 계엄군들을 맨몸으로 막아냈다”고 평가했다.이어 “1980년 5월 불의한 권력이 철수했던 그 찰나의 공간에서 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 ‘대동세상’은 2024년 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 ‘빛의 혁명’으로 부활했다”고 했다.이 대통령은 “오늘의 대한민국을 구한 80년 광주가 앞으로도 대한민국의 미래를 끊임없이 구해 낼 수 있도록 국민주권정부는 5·18을 끊임없이 기록하고 기억하며 보상하고 예우할 것”이라고 다짐했다. 그러면서 5·18 정신의 헌법 전문 수록과 함께 옛 전남도청의 K민주주의 성지화, 5·18 민주유공자 직권등록 제도 마련을 약속했다.기념식 참석에 앞서 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 광주 북구 국립5·18민주묘지를 찾아 참배했으며, 박인배·양창근·김명숙 열사의 묘소에 헌화했다. 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 모티브인 문재학 열사의 친구이자 5·18 당시 고등학생이었던 양 열사, 소년공이었던 박 열사, 중학생이었던 김 열사는 모두 계엄군의 총격에 목숨을 잃었다. 참배를 마친 이 대통령 부부는 눈물을 훔치기도 했다.기념식 이후 이 대통령 부부는 이날 복원을 마치고 새로 개관한 옛 전남도청도 관람했다. 1980년 5월 27일 새벽 도청에서 “계엄군이 도청으로 오고 있습니다”라며 마지막 가두방송을 했던 박영순씨를 만난 이 대통령은 “제가 (2024년) 12월 3일 (비상계엄 선포 당시)에 이 방송을 따라 똑같이 했다”고 격려했다. 이 대통령 부부는 남광주시장을 찾아 시민 및 상인들과 오찬도 함께했다.박기석 기자