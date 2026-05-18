[포토] 李대통령 부부, 5·18 민주묘지 참배

세줄 요약 대통령 부부, 5·18 민주묘지 참배

제46주년 기념식 참석, 오월 정신 기림

유공자·유족·시민 3000여명 추모

1 / 8 이미지 확대 이재명 대통령이 18일 광주 북구 5·18 민주묘지에서 양창근 열사 묘소를 둘러보고 있다. 2026.5.18

청와대통신사진기자단

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 광주 북구 5·18 민주묘지 내 박인배 열사 묘소를 참배한 뒤 누나 은숙 씨를 위로하고 있다. 2026.5.18

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이미지 확대 이재명 대통령이 18일 광주 북구 5·18 민주묘지에서 양창근 열사 묘소를 둘러보고 있다. 2026.5.18

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 북구 5·18민주묘지 묘역을 둘러보고 있다. 2026.5.18

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이미지 확대 이재명 대통령이 18일 광주 북구 5·18 민주묘지 추모탑에 분향하고 있다. 2026.5.18

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 북구 5·18 민주묘지 추모탑에 헌화 뒤 묵념하고 있다. 2026.5.18

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 북구 5·18 민주묘지에 입장하고 있다. 2026.5.18

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 북구 5·18 민주묘지를 방문해 참배를 위해 추모탑으로 이동하고 있다. 2026.5.18

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이재명 대통령은 18일 취임 후 처음 맞은 5·18 민주화운동 기념식에 자리해 오월 정신을 기렸다.이 대통령과 김혜경 여사는 이날 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18 민주 광장에서 ‘오월, 다시 광장을 품다’라는 주제 아래 열린 제46주년 5·18 기념식에 참석했다.46년 전 이날 민주주의를 수호하기 위해 군부 독재에 항거한 광주의 시민과 학생들의 정신을 기억하고, 희생자 유족 등을 위로하기 위한 행사다.행사가 열린 곳은 5·18 민주화운동 당시 시민들이 광장에 있는 분수대를 연단으로 삼아 각종 집회를 열었던 장소로, 옛 전남도청은 2019년부터 이어진 복원 작업을 마치고 이날 정식 개관한다.이번 기념식에는 5·18 민주유공자와 유족, 정부 인사 및 일반 국민 등 3000여명이 참석해 희생자들을 추모했다.국민의례 후 5·18 민주화운동 과정이 담긴 영상 상영에 이어 기념사와 기념공연이 이어졌으며, 참석자들이 다 함께 자리에서 일어나 ‘임을 위한 행진곡’을 제창하는 것으로 행사가 마무리됐다.이 대통령은 기념식 참석에 앞서 광주 북구에 있는 국립 5·18 민주묘지를 찾아 참배했다.그는 5·18 공법단체장과 유족 대표 등과 함께 묘지 내 5·18 민중항쟁 추모탑 앞에 고개를 숙인 뒤, 묘역에 안장돼 있는 박인배 열사 등 3명의 묘소를 찾아 추모의 마음을 전했다.온라인뉴스부