李대통령 지지율 60.5%…민주 45.8% 국힘 33.5%

세줄 요약 이재명 대통령 국정 수행 긍정 60.5%로 상승

민주당 45.8% 하락, 국민의힘 33.5% 상승

영남권 지지율 강세, 민주당 텃밭은 약세

이미지 확대 이재명 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가가 소폭 상승했다. 정당 지지율에서 더불어민주당은 하락한 반면 국민의힘은 이를 흡수하며 상승했다. 리얼미터 제공

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이재명 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가가 소폭 상승했다. 정당 지지율에서 더불어민주당은 하락했지만, 국민의힘은 이를 흡수하며 상승했다.18일 여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 11일부터 15일까지 전국 18세 이상 유권자 2506명을 대상으로 진행한 5월 2주 차 주간 집계 결과, 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 60.5%, 부정 평가는 35.1%로 집계됐다. 지난주와 비교할 때 긍정 평가는 0.8%포인트(p) 상승하고, 부정 평가는 0.6%p 하락했다. ‘잘 모름’은 4.4%다.권역별로 살펴보면 대구·경북(TK)에서 긍정 평가는 53.7%다. 부산·울산·경남에서도 52.4%를 기록해 영남권에서 이 대통령의 지지율 상승이 두드러졌다. 반면, 대전·세종·충청에서는 2.4%p 하락한 59.0%, 광주·전라에서는 1.4%p 하락한 81.6%를 나타냈다.지난 14일부터 15일까지 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 실시한 정당 지지율 조사에서는 민주당이 45.8%, 국민의힘이 33.5%, 조국혁신당이 3.8%, 개혁신당이 3.2%, 진보당이 1.8%를 기록했다. 무당층은 8.9%로 집계됐다.지난주와 비교하면 민주당은 2.9%p 하락하고, 국민의힘은 2.6%p 상승했다.민주당은 텃밭인 광주·전라에서 가장 큰 폭의 하락을 기록했다. 반면 국민의힘은 광주·전라에서 7.4%p 상승하며 지지율 20%(20.7%)를 넘겼다.리얼미터는 “민주당은 국민배당금 발언이 이념 논란으로 번지며 보수층과 중도층 이탈이 나타난 데다, 지방선거 과정에서 광주·전라 지역의 공천 잡음과 당내 분열이 양상이 두드러지면서 이탈 폭이 크게 확대된 것으로 보인다”고 분석했다.이어 “국민의힘은 지방선거 경선 과정의 공천 잡음을 수습하고 중앙선대위 출범을 계기로 선거 체제를 정비하면서 보수 지지층 결집이 강화, 상승한 것으로 풀이된다”고 설명했다.이 대통령 국정 수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 이 대통령 국정 수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 정당 지지도 조사는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.문경근 기자