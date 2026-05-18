메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[속보] 이 대통령, 삼성 파업 앞두고 “노동권만큼 기업경영권 존중돼야”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
신진호 기자
신진호 기자
수정 2026-05-18 09:38
입력 2026-05-18 09:33
이미지 확대
안전모 착용하는 이재명 대통령
안전모 착용하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소에서 LNG 화물선 시찰에 앞서 안전모를 착용하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스


“노동권만큼 기업경영권 존중돼야”

“국민 기본권, 공공복리 위해 제한될 수 있어”

“과유불급…힘 세다고 더 갖지 않고 연대해야”

신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기