정치 대통령 [속보] 이 대통령, 삼성 파업 앞두고 “노동권만큼 기업경영권 존중돼야” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/05/18/20260518500026 URL 복사 댓글 0 신진호 기자 수정 2026-05-18 09:38 입력 2026-05-18 09:33 이미지 확대 안전모 착용하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소에서 LNG 화물선 시찰에 앞서 안전모를 착용하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 “노동권만큼 기업경영권 존중돼야” “국민 기본권, 공공복리 위해 제한될 수 있어”“과유불급…힘 세다고 더 갖지 않고 연대해야”신진호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지