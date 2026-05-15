정치 대통령 [포토] 모내기 준비하는 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/05/15/20260515800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-15 17:26 입력 2026-05-15 17:26 1/ 11 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 모내기 현장에서 모를 이앙기로 옮기고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면에서 이앙기로 모내기를 하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면에서 이앙기로 모내기를 하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면에서 이앙기로 모내기를 하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 모내기 현장에서 드론 방재 작업을 살펴보고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 모내기 현장에서 주민들과 새참을 먹으며 건배를 하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 모내기 현장에서 주민들과 새참 간담회를 하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면에서 모내기 후 주민들과 새참 간담회를 하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 모내기 후 주민들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 모내기에 앞서 주민들과 인사하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 모내기에 앞서 주민들과 인사하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 모내기 현장에서 모를 이앙기로 옮기고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지