[포토] 안전모 착용하는 이재명 대통령

세줄 요약 울산서 K조선 미래 비전 간담회 주재

친환경·고부가 선박 확대와 수주 경쟁 점검

중소 조선 취약성·인력난 대응 논의

1 / 9 이미지 확대 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소에서 LNG 화물선 시찰에 앞서 안전모를 착용하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소에서 LNG 화물선 시찰에 앞서 안전모를 착용하고 있다. 오른쪽은 정기선 HD현대 회장. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장의 설명을 듣고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장의 설명을 듣고 있다. 오른쪽은 김용범 정책실장. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장의 설명을 듣고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장의 설명을 듣고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 호텔현대 바이 라한 울산에서 열린 K-조선 미래비전 간담회에서 발언하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 호텔현대 바이 라한 울산에서 열린 K-조선 미래비전 간담회에서 발언하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 호텔현대 바이 라한 울산에서 열린 K-조선 미래비전 간담회에서 이상균 HD현대중공업 대표이사와 대화하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

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이재명 대통령은 13일 오후 울산을 찾아 ‘K조선 미래 비전 간담회’를 주재했다.‘K조선, 모두의 힘으로 더 큰 미래로’라는 주제 아래 열린 이날 행사는 우리나라의 조선 산업이 한 단계 더 도약할 수 있도록 미래 전략을 논의하기 위해 마련됐다.친환경 선박을 비롯한 고부가 선박 중심의 글로벌 선박 발주가 증가하는 추세 속 주요국과의 협력 확대를 꾀하고, 치열한 수주 경쟁이 맞물리는 등 산업 환경 변화를 점검했다.이어 중소 조선 생태계의 취약성과 숙련 인력 부족 등의 위기 요인에 대한 대처 방안 등을 강구했다.간담회에는 대·중·소형 조선사와 관련 사내외 협력사, 기자재 업체, 금융기관, 조선소 노동자 대표 등 조선 산업 생태계 전반의 관계자들이 자리했다.정부에서는 재정경제부·산업통상부·고용노동부·해양수산부 장관과 금융위원장 등이 참석했고, 청와대에서 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장, 하준경 경제성장 수석이 함께했다.주요 기업 대표 37명가량도 참석했다.이 대통령의 모두발언 후 김정관 산업부 장관이 ‘K조선 미래 비전’을 발표하고, 참석 주체별 대표 발언과 참석자 자유 발언이 이어졌다.이날 행사는 KTV를 통해 생중계됐다.온라인뉴스부