靑, 민원·갈등 해결 위한 범정부 대응체계 가동… “끝까지 챙긴다”

靑, ‘1차 갈등조정담당관 워크숍’ 개최

중앙·지방정부, 민원 총괄할 담당관 지정

“전국 단위 갈등 조정 대응체계 구축”

이미지 확대 전성환 청와대 경청통합수석이 12일 서울 포스트타워에서 열린 제1차 갈등조정담당관 워크숍에서 발언하고 있다.

청와대 제공

세줄 요약 범정부 갈등조정담당관 체계 본격 가동

반복 민원·집단 갈등의 현장 조정 강화

책임 떠넘기기 방지와 협업체계 구축

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청와대가 집단 갈등과 반복 민원의 해결을 위한 범정부 대응 체계를 본격 가동했다고 12일 밝혔다. 중앙·지방정부의 각 기관에 지정된 갈등조정담당관이 민원을 총괄하며 갈등 해결을 지원하게 한다는 방침이다.청와대는 이날 서울 포스트타워에서 국민권익위원회와 함께 제1차 갈등조정담당관 워크숍을 개최했다고 전했다. 행사에는 전성환 청와대 경청통합수석과 정일연 국민권익위원장을 비롯해 중앙정부와 지방정부, 교육청의 갈등조정담당관 등 300여명이 참석했다.정부는 최근 반복 민원과 집단 갈등에 대한 범정부 협업 체계 구축을 위해 각 기관에 갈등조정담당관을 지정했다.담당관은 기관 내 집단·특이민원의 접수와 처리를 총괄·관리하며, 민원 발생 원인을 사전에 점검하고 관계기관 간의 협의와 현장 조정 등 갈등 해결을 지원한다. 민원 대응 과정에서 기관 간 ‘책임 떠넘기기’나 소극행정 발생을 방지해 국민 입장에서 문제를 조정·관리하는 현장 책임자 역할도 수행한다.워크숍에서 참석자들은 갈등 발생 초기부터 관계기관이 함께 대응하는 현장 중심 조정 기능을 대폭 강화하는 방안들을 논의했다. 이어 반복 민원 사전 예방, 특이민원 신속 대응, 현장 경청 강화, 기관 간 협업체계 구축 등을 핵심 추진 과제로 제시했다.또한 청와대와 국민권익위, 갈등조정담당관이 참여하는 협업 체계 구축을 통해 장기 미해결 민원과 집단 갈등 사안을 집중적으로 관리해 나가고, 기관별 추진 실적도 정기적으로 점검해 우수사례를 확산해 나가기로 했다.현재 중앙정부 51개 기관과 전국 17개 시·도 교육청이 갈등조정담당관을 지정했으며, 지방정부도 145개 기관이 지정 절차를 마쳤다. 청와대는 “이달 말까지 모든 지방정부에 갈등조정담당관을 지정해 전국 단위의 갈등 조정 대응체계를 구축할 계획”이라고 밝혔다.전성환 수석은 “국민주권정부는 갈등을 회피하는 정부가 아니라 국민의 목소리를 직접 듣고 조정하는 정부”라며 “갈등조정담당관이 국민과 정부를 잇는 현장 소통의 중심 역할을 하게 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “대통령께서도 민원 해결의 골든타임을 놓치지 않는 책임 행정을 여러 차례 강조해 왔다”며 “국민의 불편과 갈등을 선제적으로 해결하는 것이 국민 신뢰 회복의 출발점”이라고 강조했다.박기석 기자