“선호투표제, 비용·시간 아껴”… 李, 국회의장 투표 직접 설명

與 권리당원 투표 오늘까지

세줄 요약 선호투표제, 결선 비용·시간 절감 설명

대선 결선투표 도입 시 동시 논의 가능

민주당 국회의장 후보 경선 첫 적용

2026-05-12 6면

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더불어민주당이 11일부터 이틀간 국회의장 후보 선출을 위한 권리당원 온라인 투표에 돌입한 가운데, 이재명 대통령은 이번에 도입된 선호투표제를 두고 “우리나라도 대선 등의 선거에서 결선투표제를 도입할 경우 선호투표제 동시 도입을 논의하게 될 것”이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 “선호투표제는 제가 민주당 대표일 때 결선투표제와 함께 도입됐다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “1차 투표에서 1등이 과반 미달일 때 결선 투표를 한 번 더 할 필요 없이 1차 투표에서 예비적으로 결선 투표를 미리 해 두는 방안”이라고 설명했다.선호투표제는 유권자가 투표시에 후보자 전원의 선호 순위를 미리 매기는 방식이다. 투표 결과 1순위 과반 득표자가 나오지 않아서 결선 투표를 해야할 경우, 결선에 올라가지 못한 후보를 1순위로 택한 유권자들의 2순위 선택을 결선에 반영해 결론을 낸다.이 대통령은 “선호투표제는 결선 투표를 위한 비용과 시간을 아끼기 위한 것”이라면서 “1차 투표에서 1, 2위를 선택한 선거권자는 결선 투표에서도 동일한 선택을 하는 것으로 간주하는 한계는 있다”고 짚었다. 그러면서 “오해하지 마시고 1, 2등 선호를 모두 선택하시기 바란다”고 했다.특히 이 대통령은 국회의장 후보 선출을 위한 권리당원 온라인 투표에서 6선 조정식 의원을 찍었다고 밝힌 한 네티즌이 엑스에 “순위는 왜 매기는 건지 이해할 수 없다”고 글을 올린 데 대해 답변하는 형식으로 이 글을 게시했다. 이에 대해 청와대 관계자는 “선호투표제에 대한 제도 설명에 대한 글일 뿐, 특정 후보에 관련한 것이 아니다”라고 설명했다.민주당은 11~12일 권리당원 온라인 투표 20%와 13일 의원 현장 투표 80%를 합산해 국회의장 후보를 최종 선출한다. 민주당 국회의장 후보 경선에 권리당원 투표 및 결선·선호투표제가 적용된 것은 처음이다. 국회의장 후보 경선에는 조 의원 외에 김태년(5선)·박지원(5선) 의원이 출마했다.박기석 기자