[포토] ‘축사 후 눈물 닦는’ 이 대통령

1 / 7 이미지 확대 눈물 닦는 이재명 대통령 이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사 후 눈물을 닦고 있다. 이 대통령은 축사에 앞서 순직 경찰관, 소방관 부모님들에게 카네이션을 달아드렸다. 2026.5.8 청와대통신사진기자단

이미지 확대 눈물 닦는 이재명 대통령 이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사 후 눈물을 닦고 있다. 이 대통령은 축사에 앞서 순직 경찰관, 소방관 부모님들에게 카네이션을 달아드렸다. 2026.5.8 청와대통신사진기자단

이미지 확대 눈물 닦는 이재명 대통령 이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사 후 눈물을 닦고 있다. 이 대통령은 축사에 앞서 순직 경찰관, 소방관 부모님들에게 카네이션을 달아드렸다. 2026.5.8 청와대통신사진기자단

이미지 확대 어버이날 기념식 참석한 이재명 대통령 부부 이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사 후 참석자들에게 인사하기 위해 김혜경 여사와 서 있다. 이 대통령 부부는 축사에 앞서 순직 경찰관, 소방관 부모님들에게 카네이션을 달아드리고 위로했다. 2026.5.8 청와대통신사진기자단

이미지 확대 인사하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 참석자들에게 인사하고 있다. 2026.5.8 청와대통신사진기자단

이미지 확대 위로하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 순직 소방관, 경찰관 부모님들에게 카네이션을 달아드린 후 한 유가족을 위로하고 있다. 2026.5.8 청와대통신사진기자단

이미지 확대 위로하는 이재명 대통령 부부이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 순직 소방관, 경찰관 부모님들에게 카네이션을 달아드린 후 한 유가족을 위로하고 있다. 2026.5.8 청와대통신사진기자단

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이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사 후 눈물을 닦고 있다.이 대통령은 축사에 앞서 순직 경찰관, 소방관 부모님들에게 카네이션을 달아드렸다.온라인뉴스부