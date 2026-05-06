‘개헌’ 꺼낸 李… “반대하는 사람은 불법 계엄 옹호론자”

본회의 표결 하루 전 통과 촉구

이미지 확대 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.5.6.

연합뉴스

세줄 요약 개헌안 통과 촉구, 정치권 동참 요구

계엄 요건 강화·전문 수록 반대 비판

국민의힘 표결 불참, 처리 난항 전망

2026-05-07 6면

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이재명 대통령은 헌법개정안 국회 본회의 표결을 하루 앞둔 6일 “오랜만에 만들어진 기회”라며 “모든 정치권이 ﻿이구동성으로 말해왔던 것을 내일 실천했으면 좋겠다”며 개헌안 통과를 촉구했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “반대할 이유가 없는 헌법개정안의 표결이 내일 이뤄진다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “1987년 현행 헌법이 제정된 이후 대한민국이 정치, 경제, 사회 여러 측면에서 참으로 큰 변화를 겪었다”며 “세상이 변했는데, 덩치는 커졌는데 옷이 맞지 않는다. 그 옷을 좀 고칠 필요가 있지 않은가”라고 물었다. 그러면서 “부분 개헌을 합의되는 만큼 순차적으로 하는 것이 현실적인 방법”이라고 덧붙였다.이 대통령은 개헌안에 포함된 계엄 요건 강화에 대해 “‘불법 계엄을 더 이상 못하게 하자, 국회 통제를 강화하자’는데 어떤 국민이 반대하겠는가”라며 “(반대하는 사람이) 조금 있을 순 있다. 그 사람들은 불법 계엄 옹호론자라고 봐야 하지 않겠는가”라고 지적했다.5·18 및 부마항쟁 정신의 헌법 전문 수록에 대해서도 “여당, 야당 할 것 없이 다 (얘기)했다”며 “그런데 이번에 헌법 전문에 실제로 넣을 기회가 됐는데 왜 반대하는가. 말이 안 된다”고 했다.하지만 국민의힘은 국회 개헌특별위원회도 없이 지방선거 전 졸속으로 추진하는 개헌에 반대한다는 당론을 유지하고 7일 개헌안 표결 국회 본회의에 불참하기로 했다. 개헌안이 국회 본회의를 통과해 국민투표로 이어지기 위해선 의원 191명(재적 의원 286명 중 3분의 2)의 찬성이 필요하다. 민주당(152석)과 범여 군소 정당 전체(18석), 무소속(7석)을 모두 합쳐도 177석으로 개헌안 처리가 불가능할 전망이다.한편 이 대통령은 회의에서 금융기관의 공적 역할을 강조했다. 이 대통령은 앞서 페이스북에 ‘금융기관은 준공공기관’이라고 언급한 김용범 정책실장을 향해 “아주 잘 지적하셨다”며 운을 뗐다. 이어 “금융기관이 ‘돈 버는 게 능사’라고, 그것이 존립 목적이라고 생각하는 것 자체가 문제”라며 포용적 금융도 금융기관의 의무임을 강조했다.아울러 6·3 지방선거를 앞두고 흑색선전, 금품살포, 공직자의 선거개입 등 3대 선거범죄에 대한 신속하고 엄중한 대응을 지시했다. 주사기 등에 대한 매점매석 행위를 두고는 ﻿몰수를 주문하기도 했다. 다만 이 대통령은 호르무즈 해협 내 한국 선박의 화재 사고 및 중동 전쟁 상황에 대해 보고를 받았으나 구체적 언급은 피했다.박기석·손지은 기자