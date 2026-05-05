메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[포토] 청와대에서 옆돌기하는 어린이

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-05-05 13:53
입력 2026-05-05 13:53
세줄 요약
  • 청와대 복귀 후 첫 어린이날 초청 행사 개최
  • 인구소멸지역·다문화가정 등 아동 200여 명 참석
  • 본관 견학과 녹지원 놀이, 체험 프로그램 진행
1/ 15


이재명 대통령과 김혜경 여사는 5일 오전 청와대 본관과 녹지원에서 ‘제104회 어린이날 청와대 초청 행사’를 열었다.

대통령 집무실의 청와대 복귀 후 처음 열리는 이날 행사에는 인구소멸지역 아동과 다문화가정 아동, 청와대 인근 거주 아동 및 보호자 등 200여 명이 참석했다.

이 대통령 부부가 그간 장애인복지관과 아동양육시설을 방문하거나 희소 질환 환우 가족 간담회 등을 가지면서 인연을 맺은 아동들도 청와대를 찾았다.

이들은 청와대 본관을 견학하고, 일일 놀이터로 변신한 상춘재 앞 녹지원에서 자유로운 놀이 시간을 가졌다. 컵케이크 만들기, 손 씻기 체험 등 다양한 활동도 진행했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기