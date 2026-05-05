[포토] 청와대에서 옆돌기하는 어린이

세줄 요약 청와대 복귀 후 첫 어린이날 초청 행사 개최

인구소멸지역·다문화가정 등 아동 200여 명 참석

본관 견학과 녹지원 놀이, 체험 프로그램 진행

1 / 15 이미지 확대 5일 청와대에서 열린 어린이날 초청행사에서 이재명 대통령과 김혜경 여사와 함께 세종실로 이동하던 한 어린이가 옆돌기를 하고 있다. 2026.5.5.

청와대통신사진기자단

이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 어린이날 초청행사 참석자들과 청와대 세종실로 이동하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 어린이날 초청행사 참석자들과 간담회를 마친 뒤 청와대 본관을 나서고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 어린이날인 5일 청와대에서 열린 어린이날 초청행사 참석자들과 함께 이동하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 청와대 본관에서 어린이날 초청행사 참석 어린이들을 맞이하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 5일 청와대 본관에서 열린 어린이날 초청행사에서 이재명 대통령과 김혜경 여사와 인사를 마친 한 어린이가 두손을 들고 행사장으로 이동하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 이재명 대통령이 5일 청와대에서 어린이날 초청행사로 열린 어린이 국무회의 체험행사에서 인사말을 하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 김혜경 여사가 5일 청와대에서 어린이날 초청행사로 열린 국무회의 체험행사에서 인사말을 하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 청와대에서 열린 어린이날 초청행사 참석자들과 함께 국무회의 체험을 하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 청와대에서 어린이날 초청행사 참석자들과 간담회를 하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 청와대 본관에서 어린이날 초청행사 참석 어린이들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 청와대 본관에서 어린이날 초청행사 참석 어린이들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 이재명 대통령이 5일 어린이날 초청행사 참석자들과 함께 청와대 녹지원으로 향하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 이재명 대통령이 5일 청와대 녹지원에서 열린 어린이날 초청행사에서 참석 어린이들과 나만의 키캡 만들기 체험을 하고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 김혜경 여사가 5일 청와대 녹지원에서 열린 어린이날 초청행사에서 참석 어린이들과 함께 열쇠고리 만들기 체험을 하고 있다. 2026.5.5.

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이재명 대통령과 김혜경 여사는 5일 오전 청와대 본관과 녹지원에서 ‘제104회 어린이날 청와대 초청 행사’를 열었다.대통령 집무실의 청와대 복귀 후 처음 열리는 이날 행사에는 인구소멸지역 아동과 다문화가정 아동, 청와대 인근 거주 아동 및 보호자 등 200여 명이 참석했다.이 대통령 부부가 그간 장애인복지관과 아동양육시설을 방문하거나 희소 질환 환우 가족 간담회 등을 가지면서 인연을 맺은 아동들도 청와대를 찾았다.이들은 청와대 본관을 견학하고, 일일 놀이터로 변신한 상춘재 앞 녹지원에서 자유로운 놀이 시간을 가졌다. 컵케이크 만들기, 손 씻기 체험 등 다양한 활동도 진행했다.온라인뉴스부