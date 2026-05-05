[포토] 청와대에서 옆돌기하는 어린이

- 청와대 복귀 후 첫 어린이날 초청 행사 개최
- 인구소멸지역·다문화가정 등 아동 200여 명 참석
- 본관 견학과 녹지원 놀이, 체험 프로그램 진행
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이재명 대통령과 김혜경 여사는 5일 오전 청와대 본관과 녹지원에서 ‘제104회 어린이날 청와대 초청 행사’를 열었다.
대통령 집무실의 청와대 복귀 후 처음 열리는 이날 행사에는 인구소멸지역 아동과 다문화가정 아동, 청와대 인근 거주 아동 및 보호자 등 200여 명이 참석했다.
이 대통령 부부가 그간 장애인복지관과 아동양육시설을 방문하거나 희소 질환 환우 가족 간담회 등을 가지면서 인연을 맺은 아동들도 청와대를 찾았다.
이들은 청와대 본관을 견학하고, 일일 놀이터로 변신한 상춘재 앞 녹지원에서 자유로운 놀이 시간을 가졌다. 컵케이크 만들기, 손 씻기 체험 등 다양한 활동도 진행했다.
온라인뉴스부
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