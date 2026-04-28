정치 대통령 [포토] 활시위 당기는 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/04/28/20260428500214 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-28 16:40 입력 2026-04-28 16:40 1/ 7 이미지 확대 이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 대통령기 전국 궁도대회에서 활시위를 당기고 있다. 2026.4.28.청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 대통령기 전국 궁도대회에서 활시위를 당기고 있다. 2026.4.28.청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 대통령기 전국 궁도대회에서 활을 쏜 후 화살을 바라보고 있다. 2026.4.28.청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 대통령기 전국 궁도대회에서 활을 쏜 후 화살을 바라보고 있다. 2026.4.28.청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 대통령기 전국 궁도대회에서 시범궁사의 활쏘기를 보고 있다. 2026.4.28.청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 대통령기 전국 궁도대회에서 참가자들을 격려하고 있다. 2026.4.28.청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 대통령기 전국 궁도대회에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 이 대통령 왼쪽은 유승민 대한체육회장. 2026.4.28.청와대통신사진기자단 이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 대통령기 전국 궁도대회에서 활시위를 당기고 있다. 청와대통신사진기자단 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지