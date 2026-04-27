“한반도 평화정책 흔들림 없이 추진… 北도 진정성 믿고 호응해 오길 기대”

李대통령, 판문점선언 8주년 축사

“남북 간 신뢰 회복 위해 선제 조치”

문재인 “김정은, 트럼프 마주 앉길”

세줄 요약 판문점선언 8주년 기념식서 평화공존 정책 재확인

전쟁 종식·항구적 평화체제·남북 공존 번영 강조

북측에 진정성 호응 기대, 신뢰 회복 조치 약속

이미지 확대 이재명 대통령이 27일 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와의 면담이 열리는 청와대 접견실에 들어서고 있다. 2026.4.27 연합뉴스

2026-04-28 8면

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이재명 대통령은 27일 판문점선언 8주년을 맞아 “정부는 ‘한반도 평화공존 정책’을 흔들림 없이 추진해 나갈 것”이라며 “북측도 우리 정부의 진정성을 믿고 호응해 오길 기대한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 국회 의원회관에서 열린 4.27 판문점선언 8주년 기념식에서 홍익표 청와대 정무수석이 대독한 축사를 통해 이같이 전했다.이 대통령은 “전쟁 종식과 항구적 평화체제, 남북의 공존과 번영은 판문점선언의 핵심 정신이자 우리가 반드시 가야 할 미래”라며 “특히 중동전쟁으로 인한 국제정세의 불확실성과 불안이 한반도로 전이되지 않고, 한반도 모든 구성원들이 전쟁 걱정 없이 살 수 있는 길을 만들어 내야 한다”고 설명했다.이 대통령은 “국민주권정부는 출범 이래 한반도의 평화적 공존을 최우선 정책목표로 삼았다”며 “이를 위해 남북 간 신뢰 회복을 위한 선제적 조치들을 취해왔다”고 전했다. 그러면서 지난 2월 초 북측의 체제 존중, 흡수통일 불추구, 대북 적대행위 불추진 등의 ‘한반도 평화공존 정책’을 제시한 사실을 언급하며 “남북 간 신뢰 회복과 한반도 평화를 위해 우리가 먼저 할 수 있는 조치들은 주도적으로 취해 나가겠다”고 약속했다.문재인 전 대통령도 기념사를 통해 김정은 북한 국무위원장에게 “대화의 의지를 보인 도널드 트럼프 미국 대통령과 과감하게 마주 앉기 바란다”고 촉구했다. 아울러 “8년 전처럼 남북 관계의 개선을 북미 대화로 나아가는 가교로 삼기 바란다”고 말했다.2018년 4월 27일 판문점 평화의집에서 열린 남북 정상회담에서 문 전 대통령과 김 위원장은 ‘한반도 평화 체제 구축’에 협력하고 그해 남북미 회담 등을 추진키로 합의했다.박기석 기자