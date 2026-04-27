李대통령 “한반도 평화공존 정책 흔들림 없이 추진… 북측 호응해 오길”

李, 판문점선언 8주년 기념식 축사

“판문점선언, 반드시 가야 할 미래”

“중동전쟁, 한반도로 전이되지 않아야”

이미지 확대 이재명 대통령, 한-베트남 비즈니스포럼 발언 이재명 대통령이 23일(현지시간) 베트남 하노이 한 호텔에서 열린 한-베트남 비즈니스포럼에서 발언하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 27일 판문점선언 8주년을 맞아 “정부는 ‘한반도 평화공존 정책’을 흔들림 없이 추진해 나갈 것”이라며 “북측도 우리 정부의 진정성을 믿고 호응해 오길 기대한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 국회 의원회관에서 열린 4.27 판문점선언 8주년 기념식에서 홍익표 정무수석이 대독한 축사를 통해 이같이 전했다.이 대통령은 “남북의 양 정상이, 남북이 함께 나아가야 할 희망찬 미래의 길을 ‘4.27 판문점선언’을 통해 전 세계에 과시했다”면서도 “그러나 아쉽게도 그 약속은 지켜지지 못했다”고 짚었다.이어 “그럼에도 불구하고 단절과 적대의 땅에 평화의 꽃을 피워야 하는 것은 남북 모두의 숙명”이라며 “전쟁과 대결은 공존이 아닌 공멸이기 때문”이라고 강조했다.이 대통령은 “전쟁 종식과 항구적 평화체제, 남북의 공존과 번영은 ‘판문점선언’의 핵심 정신이자, 우리가 반드시 가야 할 미래”라며 “특히 중동전쟁으로 인한 국제정세의 불확실성과 불안이 한반도로 전이되지 않고, 한반도 모든 구성원들이 전쟁 걱정 없이 살 수 있는 길을 만들어 내야 한다”고 설명했다.이 대통령은 “국민주권정부는 출범 이래 한반도의 평화적 공존을 최우선 정책목표로 삼았다”며 “이를 위해 남북 간 신뢰 회복을 위한 선제적 조치들을 취해왔다”고 전했다.그러면서 지난 2월 초 북측의 체제 존중, 흡수통일 불추구, 대북 적대행위 불추진 등의 ‘한반도 평화공존 정책’을 제시한 사실을 언급하며 “남북 간 신뢰 회복과 한반도 평화를 위해 우리가 먼저 할 수 있는 조치들은 주도적으로 취해 나가겠다”고 약속했다.박기석 기자