李대통령, 트럼프 총격에 “충격 금할 수 없어… 모든 형태 폭력에 반대”

李 “트럼프 대통령 내외 무사해 안도”

“정치적 폭력은 정당화될 수 없어”

이미지 확대 인도·베트남 국빈 방문 마친 이재명 대통령 부부 인도·베트남 국빈 방문 일정을 마치고 귀국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 베트남 하노이 노이바이 국제공항에서 공군 1호기로 이동하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자협회 만찬 행사장에서 총격 사건이 발생한 데 대해 “충격을 금할 수 없다”며 위로의 마음을 전했다.이 대통령은 26일 엑스(X)에 “오늘 백악관 기자단 만찬에서 발생한 폭력 사태에 충격을 금할 수 없다”며 “무엇보다 언론과의 소통과 표현의 자유를 확인하는 자리에서 이와 같은 일이 발생했기에 더욱 안타깝다”고 밝혔다.이어 “트럼프 대통령 내외를 비롯해 현장에 계셨던 모든 분들이 무사하다는 소식에 안도하며, 미국 국민 여러분께도 깊은 위로의 마음을 전한다”고 했다.이 대통령은 “정치적 폭력은 민주주의의 근간을 훼손하는 중대한 위협이며, 어떠한 이유로도 결코 정당화될 수 없다”며 “대한민국 정부는 민주주의와 법치주의의 가치를 훼손하는 모든 형태의 폭력과 극단주의에 단호히 반대한다”고 강조했다.박기석 기자