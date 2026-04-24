[포토] 베트남 전통 모자 쓴 이재명 대통령

1 / 6 이미지 확대 청와대는 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 호안끼엠 호수 인근 한 상점을 방문해 베트남 전통 모자인 논라를 써보는 모습을 24일 SNS에 공개했다. 2026.4.24.

이재명 대통령 SNS

이미지 확대 청와대는 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지에서 산책하는 모습을 24일 SNS에 공개했다. 2026.4.24.

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이미지 확대 청와대는 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지에서 산책하는 모습을 24일 SNS에 공개했다. 2026.4.24.

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이미지 확대 청와대는 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 호안끼엠 호수에서 산책하는 모습을 24일 SNS에 공개했다. 2026.4.24.

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이재명 대통령 SNS

이미지 확대 청와대는 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지에서 산책하는 모습을 24일 SNS에 공개했다. 2026.4.24.

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베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령은 23일(현지시간) 부인 김혜경 여사와 함께 하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지를 산책하며 현지 주민들을 만났다.이 대통령을 마주친 현지 주민들은 한국어로 “안녕하세요”, “반갑습니다”라고 인사하거나 “웰컴 투 베트남”이라고 외치며 이 대통령 부부를 맞이했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 전했다.이 대통령 부부도 베트남어로 ‘안녕하세요’를 뜻하는 “신짜오”로 화답하고 악수와 하이파이브를 하는 등 교감을 이어갔다.또 이 대통령은 거리에서 판매하는 돼지고기 꼬치구이와 사탕수수 음료를 즉석에서 맛봤고, 두리안을 구입해 동행한 참모들과 나눠 먹기도 했다고 안 부대변인은 소개했다.이후 이 대통령 부부는 인근 식당으로 자리를 옮겨 쌀국수와 볶음밥으로 저녁 식사를 했다.식사 뒤 호수 일대를 다시 산책하며 주민들에게 손을 흔들어 인사를 보내는 것으로 일정을 마무리했다.안 부대변인은 “이번 방문은 격식 있는 공식 일정을 벗어나 베트남 국민의 삶 속으로 한 걸음 더 다가가고자 마련한 것”이라며 “양국 국민 간 정서적 유대를 깊게 만드는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스부