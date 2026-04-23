메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

金여사에게 아오자이 선물… 한복 답례한 베트남 영부인

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박기석 기자
박기석 기자
수정 2026-04-23 11:22
입력 2026-04-23 11:22

金여사, 李대통령과 베트남 국빈 방문
“한복 통해 문화 나눴던 기억 떠올라”
“우리 우정이 양국 관계 깊게 하길 기대”

이미지 확대
김혜경 여사가 또 럼 베트남공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사에게 받은 아오자이를 입은 모습. 이재명 대통령 인스타그램 캡처
김혜경 여사가 또 럼 베트남공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사에게 받은 아오자이를 입은 모습.
이재명 대통령 인스타그램 캡처


이재명 대통령과 함께 지난 22일부터 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 또 럼 베트남공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사에게 베트남 전통 의상인 아오자이를 선물 받았다.

앞서 김 여사에게 한복을 선물 받은 리 여사가 답례를 한 것으로, 두 영부인이 ‘선물 외교’를 통해 개인적 우정은 물론 양국 관계의 우호를 다지는 모습이다.

김 여사는 23일 이 대통령의 인스타그램 계정에 아오자이를 입은 사진을 게재하며 “응오 프엉 리 여사님, 귀한 선물을 보내주셔서 진심으로 감사드린다”고 밝혔다. 이어 “설레는 마음으로 선물을 마주하며 그 기쁨을 오래 간직하고자 사진으로 담아보았다”고 했다.

김 여사는 “고운 분홍빛 아오자이에서 베트남 고유의 아름다움이 물씬 느껴진다”며 “지난번 한복을 통해 서로의 문화를 나누었던 기억도 새록새록 떠오른다”고 전했다.

김 여사는 “전해주신 따뜻한 마음 소중히 간직하겠다”며 “앞으로도 변함없이 이어질 우리의 우정이 양국 관계를 더욱 깊고 풍요롭게 만들어 가길 기대한다. 고맙습니다!”라고 말했다.

김 여사는 지난해 8월 럼 서기장과 함께 한국을 국빈 방문한 리 여사에게 한복을 선물했다. 이에 리 여사는 청와대 상춘재에서 열린 정상 부부 간 친교 행사에 김 여사가 선물한 한복을 입고 참석한 바 있다.

박기석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기