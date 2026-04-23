[포토] 아오자이 입은 김혜경 여사

1 / 3 이미지 확대 청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사가 선물한 아오자이를 입은 모습을 23일 SNS에 공개했다. 2026.4.23 이재명 대통령 SNS

이미지 확대 청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사가 선물한 아오자이를 입은 모습을 23일 SNS에 공개했다. 2026.4.23 이재명 대통령 SNS

이미지 확대 청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사가 선물한 아오자이를 입은 모습을 23일 SNS에 공개했다. 2026.4.23 이재명 대통령 SNS

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청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사로부터 선물 받은 베트남 전통의상인 아오자이를 착용한 모습을 23일 SNS에 공개했다.온라인뉴스부