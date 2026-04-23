정치 대통령 [포토] 아오자이 입은 김혜경 여사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/04/23/20260423500047 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-23 10:05 입력 2026-04-23 10:05 1/ 3 이미지 확대 청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사가 선물한 아오자이를 입은 모습을 23일 SNS에 공개했다. 2026.4.23 이재명 대통령 SNS 이미지 확대 청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사가 선물한 아오자이를 입은 모습을 23일 SNS에 공개했다. 2026.4.23 이재명 대통령 SNS 이미지 확대 청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사가 선물한 아오자이를 입은 모습을 23일 SNS에 공개했다. 2026.4.23 이재명 대통령 SNS 청와대는 김혜경 여사가 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사로부터 선물 받은 베트남 전통의상인 아오자이를 착용한 모습을 23일 SNS에 공개했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지