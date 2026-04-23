[포토] 인사 나누는 한-베트남 정상

1 / 10 이미지 확대 베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 하노이 영빈관에서 국빈 환영만찬을 마친 후 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석, 응오 프엉 리 여사와 인사하고 있다. 2026.4.23 공동취재 제공

이미지 확대 베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 하노이 영빈관에서 열린 국빈 환영만찬에서 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석 부부 및 베트남 전?현직 축구대표팀 감독과 기념촬영을 하고 있다.

왼쪽부터 김상식 현 베트남 축구 대표팀 감독, 김혜경 여사, 또 럼 서기장, 이재명 대통령, 응오 프엉 리 여사, 박항서 전 베트남 축구 대표팀 감독. 2026.4.23 이재명 대통령 SNS

이미지 확대 베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 하노이 영빈관에서 국빈 환영만찬을 마친 후 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 인사하고 있다. 2026.4.23 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 영빈관에서 열린 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석 주최 국빈 방문 환영 만찬에서 건배사를 하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 베트남 하노이 영빈관에서 열린 국빈 방문 환영 만찬에서 건배하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 베트남 하노이 영빈관에서 열린 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석 주최 국빈만찬에서 국민의례를 하고 있다.

왼쪽부터 응오 프엉 리 여사, 이재명 대통령, 또 럼 서기장, 김혜경 여사. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 하노이 영빈관에서 열린 국빈 환영만찬에서 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석, 응오 프엉 리 여사와 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.23 공동취재 제공

이미지 확대 베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 하노이 호찌민 묘소를 찾아 헌화를 위해 이동하고 있다. 2026.4.23 공동취재 제공

이미지 확대 베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 하노이 호찌민 묘소를 찾아 묵념하고 있다. 2026.4.23 공동취재 제공

이미지 확대 베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 하노이 호찌민 묘소를 찾아 헌화하고 있다. 2026.4.23 공동취재 제공

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베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) “오늘날 (우리는) 한반도와 아시아를 넘어 국제사회 전반에 걸친 평화의 소중함을 절감하고 있다”고 말했다.이 대통령은 이날 하노이 시내에서 진행된 국빈 만찬 만찬사에서 “평화는 우리의 번영과 미래를 떠받치는 가장 중요한 토대”라며 이같이 언급했다.특히 “전쟁의 아픔을 딛고 발전을 이뤄낸 우리 양국(한국과 베트남)은 평화의 가치를 누구보다 잘 알고 있고, 대화와 타협의 중요성에도 깊이 공감하고 있다”며 “이런 인식을 바탕으로 한국과 베트남이 손을 맞잡고 평화와 번영의 미래를 열어가기를 기대한다”고 밝혔다.사진은 베트남을 국빈 방문한 이 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 하노이 영빈관에서 국빈 환영 만찬을 마친 후 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석, 응오 프엉 리 여사와 인사하고 있는 모습이다.온라인뉴스부