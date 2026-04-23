[포토] 인사 나누는 한-베트남 정상

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베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) “오늘날 (우리는) 한반도와 아시아를 넘어 국제사회 전반에 걸친 평화의 소중함을 절감하고 있다”고 말했다.
이 대통령은 이날 하노이 시내에서 진행된 국빈 만찬 만찬사에서 “평화는 우리의 번영과 미래를 떠받치는 가장 중요한 토대”라며 이같이 언급했다.
특히 “전쟁의 아픔을 딛고 발전을 이뤄낸 우리 양국(한국과 베트남)은 평화의 가치를 누구보다 잘 알고 있고, 대화와 타협의 중요성에도 깊이 공감하고 있다”며 “이런 인식을 바탕으로 한국과 베트남이 손을 맞잡고 평화와 번영의 미래를 열어가기를 기대한다”고 밝혔다.
사진은 베트남을 국빈 방문한 이 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 하노이 영빈관에서 국빈 환영 만찬을 마친 후 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석, 응오 프엉 리 여사와 인사하고 있는 모습이다.
온라인뉴스부
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