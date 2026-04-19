靑 “北탄도미사일 발사, 유엔안보리 결의 위반 도발…즉각 중단해야”

안보실 1차장 주재 긴급 안보점검회의 개최

이미지 확대 청와대. 이지훈 기자

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국가안보실은 19일 북한이 동해상으로 탄도미사일을 발사한 것과 관련해 긴급 안보상황 점검회의를 개최하고 북한에 도발 행위를 즉각 중단하라고 촉구했다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 김현종 안보실 1차장 주재로 국방부 등 관계부처가 참석하는 긴급 안보상황 점검회의를 열어 북한 탄도미사일 발사가 우리 안보에 미치는 영향을 다각도로 분석·평가하고 필요한 조치 사항을 살폈다고 전했다. 안보실은 최근 빈번해진 북한 탄도미사일 발사를 우려하면서 이번 발사는 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발 행위라며 이를 즉각 중단할 것을 촉구했다.강 수석대변인은 “안보실은 오늘부터 이재명 대통령이 인도, 베트남 국빈 방문에 나서는 만큼 관계기관에 대비 태세 유지에 더욱 만전을 기할 것을 지시했다”며 “북한의 이번 발사 상황과 이와 같은 조치에 대해 이 대통령께 보고했다”고 덧붙였다.합동참모본부에 따르면 북한은 이날 오전 6시 10분쯤 신포 일대에서 동해상으로 미상의 탄도미사일 수 발을 발사했다.강동용 기자