민주평통 수석부의장에 강창일 전 주일대사 임명

李, 진화위 상임위원 등 5곳 인선

이미지 확대 인사 관련 브리핑하는 이규연 홍보소통수석 이규연 홍보소통수석이 16일 청와대 기자회견장에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 16일 신임 민주평화통일자문회의 수석부의장에 강창일 전 주일대사를 임명했다.이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 청와대에서 브리핑을 통해 민주평통 수석부의장 등 5곳의 인선을 발표했다.이 수석은 강 신임 수석부의장에 대해 “역사학자 출신의 4선 국회의원”이라며 “우리 근대사에 대한 깊은 이해를 바탕으로 정파를 초월해 평화 협력을 지속적으로 추진해 온 국가 원로”라고 소개했다. 이어 “한·일의원연맹 회장, 주일본대사 등을 통해 쌓은 외교적 경륜을 통일 담론에 담아 통합의 가치를 이끌어낼 수 있는 적임자”라고 했다.이 대통령은 지난해 10월 이해찬 전 총리를 수석부의장에 임명했으나, 지난 1월 이 전 총리가 별세하면서 공석이 됐다. 수석부의장 임기는 2년이다.아울러 이 대통령은 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 상임위원에 김귀옥 한성대 교수를 임명하고, 국가기후위기대응위원장에 이창훈 서울대 환경대학원 특임교수를 위촉했다.김 상임위원은 한국구술학회 회장, 한국사회학과 총무이사를 역임한 역사사회학자다. 이 수석은 “한국전쟁 전후 민간인 희생과 이산가족 문제, 약자에 대한 국가폭력의 실체적 진실을 규명해 온 과거사 규명에 적임자”라고 평가했다.이 수석은 이 위원장에 대해선 “한국환경연구원장, 환경부 중앙환경정책위원 등을 역임하는 등 환경·에너지 분야에 대한 이론과 정책 실무 경험이 풍부한 전문가”라고 밝혔다.저출산고령사회위원회 부위원장에는 김진오 전 CBS 사장, 상임위원에는 박진경 일과여가문화연구원 사무총장이 각각 위촉됐다.이 수석은 김 부위원장에 대해 “언론계에서 35년간 재직하면서 출산 캠페인과 인구포럼 등을 주도했다”며 “오랜 언론인 경험을 바탕으로, 인구위기 극복을 위한 국민적 공감대와 사회 전반의 인식 전환을 이끌어 갈 적임자”라고 설명했다. 박 상임위원은 저출산고령사회위 사무처장으로 재직하며 육아, 교육, 여성고용 등 다양한 정책 과제를 제시해왔다고 이 수석은 전했다.박기석·강동용 기자