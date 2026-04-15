강훈식 “하정우 출마, 본인이 결정해야”…정청래는 연일 하정우 띄우기

강훈식 “대통령은 곁 지키길 바랄 것”

정청래, 전재수에 “하정우 좋아하나”

이미지 확대 강훈식 비서실장, 대통령특사 활동 브리핑 강훈식 비서실장이 15일 청와대 기자회견장에서 전략경제협력 대통령특사 활동 결과 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.4.15 연합뉴스

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강훈식 청와대 비서실장은 15일 하정우 AI미래기획수석의 6·3 재보궐선거 출마 여부와 관련해 “본인이 결정할 문제”라고 밝혔다. 하 수석의 모호한 태도가 이어지는 가운데 여당은 연일 ‘러브콜’을 보내며 여론 조성에 나선 모습이다.강 실장은 이날 춘추관에서 진행된 브리핑에서 관련 질문에 “대통령은 참모가 필요하고 대통령으로서 참모가 곁을 지키길 바라실 것이고, 당은 당대로 인재가 필요한 측면이 있을 것”이라며 이같이 말했다.그러면서 “출마 문제가 나가라 한다고 나가게 되는 것도 아니고, 나가지 말라고 해서 안 나가게 되는 문제겠느냐”며 “대통령이나 당이 결정할 문제는 아니다”라고 선을 그었다. 사실상 하 수석에게 공을 넘긴 셈이다.전은수 청와대 대변인도 이날 KBS 라디오에서 하 수석의 출마 가능성에 관해 “대통령이 최근 ‘작업 들어온다고 넘어가면 안 된다’라고 하지 않았나. 대통령이 하GPT에게 프롬프트를 넣었다고 생각하고, 수석은 일을 열심히 하겠다고 했다”며 말을 아꼈다.하 수석의 ‘부산 차출론’은 부산 북구갑의 전재수 더불어민주당 의원이 부산시장 선거에 출마하며 후임으로 하 수석을 거론하면서 본격화됐다. 이에 이재명 대통령은 지난 9일 하 수석에게 “할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다”고 말했고 하 수석은 이 대통령의 지침을 따르겠다고 밝혔지만, 여당 내에서 하 수석 차출론은 잦아들지 않고 있다.하 수석의 출마 여부가 여전히 안갯속인 가운데 정청래 민주당 대표는 이날도 하 수석을 공개 언급했다. 정 대표는 부산 현장 최고위원회의에서 전재수 후보를 향해 “전 의원께 묻겠다. 하 수석을 좋아하느냐”고 물었다. 이에 전 후보는 “저한테 자꾸 물어보시나. 사랑합니다. 아주 사랑합니다”라고 답했다. 정 대표의 하 수석 띄우기는 부산 차출을 위한 여론 조성 측면으로 풀이된다.강동용 기자