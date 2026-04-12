李대통령, 완도 소방관 2명 순직 ‘애도’… “용기·헌신에 경의”

李 “고인 명복 기원… 마지막까지 소임 다해”
“안전 환경서 임무 수행할 수 있도록 하겠다”
이재명 대통령은 12일 전남 완도의 냉동창고 화재 현장에 출동한 소방관 2명이 순직한 데 대해 애도의 뜻을 전했다.
이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “완도 화재 현장에서 임무 수행 중이던 소방대원 두 분의 순직을 보고받았다”며 “삼가 고인의 명복을 기원한다”고 밝혔다.
이어 “국민의 생명과 안전을 지키기 위해 가장 위험한 현장으로 달려가 마지막까지 소임을 다하셨다”며 “그 용기와 헌신에 머리 숙여 경의를 표한다”고 했다.
이 대통령은 “정부는 이번 사고를 엄중히 받아들이며, 모든 현장 인력이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 하겠다”고 약속했다.
끝으로 “유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전하며, 동료 대원들께도 위로와 함께 격려의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.
소방당국에 따르면 이날 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 불이 났다는 신고가 119 상황실에 접수됐다.
이후 화재 진압을 위해 내부에 진입한 소방관 2명이 오전 9시 2분쯤 실종됐다. 불길이 화재 초기보다 거세지면서 소방관들의 현장 활동 중 다량의 검은 연기가 발생한 것으로 전해졌다.
실종된 완도소방서 소속 A(44) 소방위는 오전 10시 2분쯤, 해남소방서 지역대 소속인 B(31) 소방사는 오전 11시 23분쯤 숨진 채 발견됐다.
박기석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지