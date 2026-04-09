“작업 들어온다고 넘어가면 안돼” 李대통령, 하정우에 사실상 불출마 권유?

부산 북구갑 보선 하정우 차출론에

李 “누가 작업 들어오는 것 같던데”

하정우 “할 일에 집중하겠다”

이미지 확대 이재명 대통령, 국민경제자문회의 발언 이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 9일 더불어민주당 내에서 부산 북구갑 보궐선거 차출론이 거론되는 하정우 청와대 AI미래기획수석을 향해 “작업 들어온다고 넘어가면 안 된다”고 언급해 사실상 불출마를 권유한 것 아니냐는 해석이 나온다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 연구개발(R＆D) 체계 관련 하 수석의 설명을 듣는 과정에서 이같이 밝혔다.이 대통령은 “하GPT(하 수석의 별명), 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같던데”라고 웃으며 말했다. 민주당이 6·3 지방선거와 함께 보궐선거가 진행될 북구갑에 하 수석의 공천을 요청하고 있는 점을 지적한 것으로 보인다.하 수석이 “그러니까 말입니다”라고 답하자 이 대통령은 “작업하려고 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다”라고 강조했다. 이에 하 수석은 “할 일에 집중하겠다”고 밝혔다.하 수석 차출론은 북구갑 의원인 전재수 부산시장 예비후보가 지난 2일 지선 출마를 선언하며 후임으로 하 수석을 언급하며 본격적으로 불거졌다. 조승래 당 사무총장도 6일 하 수석을 만나 보선 출마를 논의한 것으로 알려졌다.이와 관련 하 수석은 지난 7일 KBS라디오에 출연해 “현시점 청와대에서 하는 일들이 워낙 중요하다 보니 조금 더 청와대에서의 일에 집중할 것”이라며 “그다음 미래에 언젠가는 고향을 위해 기여할 기회도 있지 않을까 정도로 생각한다”고 밝혔다.하지만 전날 정청래 민주당 대표는 하 수석의 공천과 관련해 “김부겸 전 국무총리에 삼고초려를 했듯이 삼고초려하고 있다”고 말했다. 이어 “조만간 저도 하 수석을 만날 생각”이라며 “당에서 공식적으로, 정식적으로, 공개적으로 출마 요청을 할 날이 조만간 있을 것”이라고 덧붙였다. 이처럼 정 대표가 차출론을 공식화하자 이 대통령이 직접 하 수석에게 불출마를 권유하며 차출론을 불식시킨 것 아니냐는 관측도 나온다.박기석·강동용 기자