李대통령 “중동상황 언제 정리될지 알기 어려워… 단·중·장기 잘 대비해야”

李, 국민경제자문회의 1차 회의 주재

“단기적으로 경제에 큰 위협이지만

새로운 시스템 구축할 좋은 계기”

이미지 확대 이재명 대통령, 1차 국민경제자문회의 발언 이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 9일 중동 전쟁과 관련 “언제 이 상황이 정리될지 잘 알기 어렵다”며 “단기적으로, 중기적으로, 장기적으로 잘 대비해서 우리 국민들이 더 이상 고통을 겪지 않고 희망적인 미래를 누릴 수 있도록 최선을 다해야겠다”고 강조했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 미국과 이란의 2주간 휴전이 8일(현지시간) 발효됐음에도 이스라엘의 레바논 폭격이 있었음을 언급하며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “단기적으로 보면 중동 전쟁이 우리 경제에 상당히 큰 위협을 가하고 있다”며 “또 장기적으로 보면 대한민국 경제 체제가 근본적으로 변화해야 할 시점이 된 것 같다”고 짚었다.이어 “한편으로 보면 위기지만 또 한편으로 보면 기회이기도 하다”며 “우리 국민들께서 언제나 위기 국면이 되면 과거의 금 모으기처럼 국가 전체, 공동체 전체를 위해서 함께 하려고 노력하는 정말 위대한 국민들”이라고 했다.이 대통령은 “국정을 담당하는 우리가 잘 준비하면 또다시 이 국면을 기회로 만들어서 새롭게 도약하는 새로운 시스템을 구축하는 정말 좋은 계기가 될 수 있을 것 같다”고 설명했다.다만 “이 과정에서 너무 많은 사람들이 고통을 겪는다”며 청년 문제를 언급했다. 이 대통령은 “기업은 경력이 있는 청년들을 요구하고 청년들은 경력을 쌓을 기회가 없다”며 “사실 경력을 쌓을 기회가 부족하면 그 부분은 국가 공동체가 기회를 만들어 줘야 되는 게 맞는 것”이라고 지적했다.박기석·강동용 기자