李대통령 “중동상황 언제 정리될지 알기 어려워… 단·중·장기 잘 대비해야”

李, 국민경제자문회의 1차 회의 주재
“단기적으로 경제에 큰 위협이지만
새로운 시스템 구축할 좋은 계기”
이재명 대통령은 9일 중동 전쟁과 관련 “언제 이 상황이 정리될지 잘 알기 어렵다”며 “단기적으로, 중기적으로, 장기적으로 잘 대비해서 우리 국민들이 더 이상 고통을 겪지 않고 희망적인 미래를 누릴 수 있도록 최선을 다해야겠다”고 강조했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 미국과 이란의 2주간 휴전이 8일(현지시간) 발효됐음에도 이스라엘의 레바논 폭격이 있었음을 언급하며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “단기적으로 보면 중동 전쟁이 우리 경제에 상당히 큰 위협을 가하고 있다”며 “또 장기적으로 보면 대한민국 경제 체제가 근본적으로 변화해야 할 시점이 된 것 같다”고 짚었다.
이어 “한편으로 보면 위기지만 또 한편으로 보면 기회이기도 하다”며 “우리 국민들께서 언제나 위기 국면이 되면 과거의 금 모으기처럼 국가 전체, 공동체 전체를 위해서 함께 하려고 노력하는 정말 위대한 국민들”이라고 했다.
이 대통령은 “국정을 담당하는 우리가 잘 준비하면 또다시 이 국면을 기회로 만들어서 새롭게 도약하는 새로운 시스템을 구축하는 정말 좋은 계기가 될 수 있을 것 같다”고 설명했다.
다만 “이 과정에서 너무 많은 사람들이 고통을 겪는다”며 청년 문제를 언급했다. 이 대통령은 “기업은 경력이 있는 청년들을 요구하고 청년들은 경력을 쌓을 기회가 없다”며 “사실 경력을 쌓을 기회가 부족하면 그 부분은 국가 공동체가 기회를 만들어 줘야 되는 게 맞는 것”이라고 지적했다.
박기석·강동용 기자
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