李 “요즘도 손 안 잡나… 연습해 보라” 張 “집 4채 처분하느라 고생 좀 했다”

화기애애 분위기 속 뼈있는 농담
張 “추경, 중국인 지원” 작심 비판
李 “그럴 리가… 검토해 삭감” 지시
이 대통령은 이날 남색 정장에 푸른색과 붉은색이 교차하는 ‘통합 넥타이’를 착용했다. 오찬 메뉴로도 화합을 상징하는 오방색 해물 잡채와 단호박을 섞은 타락죽이 함께 올랐다.
기념 촬영장에서 정청래 더불어민주당 대표와 장 대표를 만난 이 대통령은 둘을 향해 “두 분이 어색해도 손 안 잡고 그러는 거 아니죠? 연습 한 번 해보세요”라며 손을 가져다 맞잡게 하고 그 위에 자신의 손을 포갰다.
오찬장에서는 이 대통령이 “손님 먼저”라며 장 대표에게 발언 순서를 양보했다. 장 대표는 “뒷통수가 따갑긴 하지만 시작하겠다”며 A4 용지를 꺼내 들고 추가경정예산(추경)안과 부동산 정책에 대한 날선 비판을 쏟아냈다. 장 대표는 “이런 자리가 있을 것 같아서 최근에 제가 집 6채 중에서 4채를 처분하느라고 고생 좀 했다”고 뼈있는 농담도 했다. 이어진 정 대표의 발언 직후 이 대통령은 장 대표를 바라보며 “억울하시죠? 반박당해서”라고 물었다. 이어 “일방적 주장을 하고 나가면 나중에 왜곡될 수도 있고 억울할 수도 있다”며 추가 발언을 제안했다.
장 대표는 추가 발언에서 이 대통령을 향해 ‘부산 글로벌허브도시 특별법’의 조속한 통과를 위해 힘을 실어달라고 요청했다. 이에 이 대통령이 “원래 반대 신문은 주신문에 대한 걸 하는 건데”라고 말하자, 장 대표는 “요즘 재판이 예전처럼 법대로 진행되는 게 아니어서”라고 답해 참석자들의 웃음을 자아냈다.
이 대통령은 장 대표가 추경안에 담긴 ‘외래관광객 유치 예산’을 두고 “중국인 관광객 짐 날라주는 사업이 전쟁 추경의 목적에 전혀 맞지 않는다”고 지적한 데 대해 사실관계를 직접 따져 묻기도 했다. 이 대통령은 “아까 중국인 그거 뭔 말이에요?”라고 질문한 뒤 추가 설명을 듣고서는 “설마 중국 사람만 지원할 리가 있겠냐”며 “중국 사람으로 (한정)돼 있으면 삭감하라”고 지시했다.
강동용 기자
2026-04-08 5면
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