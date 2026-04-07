李대통령, ‘이주노동자에 에어건 분사’ 철저 조사 지시

‘사업주가 이주노동자 장기 손상’ 보도에

李 “이주노동자 폭력·차별 중대 범죄”

“이번 사건 계기 인권 침해 현황 점검”

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 7일 경기 화성시의 사업주가 이주노동자에게 에어건을 분사해 장기를 손상시켰다는 의혹과 관련, 경찰과 노동청에 철저한 진상 조사를 지시했다.이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 서면 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 아울러 이 대통령은 “산업 현장에서 부상을 입은 이주노동자가 체류 자격에 상관없이 국내에 머무르면서 병원 치료를 받을 수 있도록 법무부·노동부 등 관계 기관이 적극적인 조치를 취하라”고 주문했다.이 대통령은 “사회적 약자인 이주노동자에 대한 폭력과 차별은 절대 용납할 수 없는 중대한 범죄”라며 “이번 사건을 계기로 외국인 이주노동자에 대한 인권 침해 현황을 점검하라”고 지시했다.이 대통령은 “함께 미래를 열어가야 할 소중한 동반자인 이주노동자는 마땅히 존엄을 보장받아야 할 인격체가 돼야 한다”며 “이들에 대한 야만적인 인권 침해는 바람직한 미래를 훼손하는 중대한 범죄라는 점에서 엄중한 대처가 필요하다”고 강조했다.이날 한겨레는 경기 화성시 소재 도금업체의 대표가 태국 출신 이주노동자 항문에 에어건을 밀착하고 고압 공기를 분사해 장기 손상 등의 부상을 입혔다고 보도했다. 이에 경기남부경찰청 광역수사대는 해당 보도에 대해 사안이 중대하다고 판단, A씨의 상해 사건 수사를 위한 수사전담팀을 편성했다고 밝혔다.박기석 기자