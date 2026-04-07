李대통령 “요즘도 손 안 잡나”…‘통합넥타이’ 매고 여야협치 중재

李, 붉은색·푸른색 교차한 ‘통합타이’ 착용

양당 대표에 반박권 동등히 제공하며 경청

이미지 확대 이재명 대통령이 7일 청와대에서 여야정 민생경제 협의체 회담에 앞서 기념촬영 중 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 손을 잡고 있다. 뒷줄은 왼쪽부터 강훈식 대통령비서실장, 김민석 국무총리, 홍익표 정무수석. 2026.4.7 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 정청래 대표, 이 대통령, 국민의힘 장동혁 대표. 2026.4.7 연합뉴스

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이재명 대통령은 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담 및 오찬에서 여야 대표에게 동등하게 발언 기회와 반박권을 부여하며 민생 위기 극복을 위한 중재자 역할에 나섰다.이 대통령은 이날 남색 정장에 푸른색과 붉은색이 교차하는 ‘통합 넥타이’를 착용했다. 이 대통령의 넥타이에 대해 청와대는 “민생경제가 전시 상황인 이 시기에 여야정이 함께 이 위기를 극복해갈 수 있도록 통합하자는 의미”라고 설명했다.회담에 앞서 청와대 본관 기념 촬영장에서 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 만난 이 대통령은 “반갑다”며 인사를 건넸다. 지난해 9월 이후 약 7개월 만에 청와대에서 여야 대표를 마주한 것이다. 이 대통령은 양당 대표를 향해 “두 분이 어색해도 손 안 잡고 그러는 거 아니죠? 연습 한 번 해보세요”라고 권하기도 했다.이어 이 대통령은 오찬장으로 이동해 “손님 먼저”라며 장 대표와 정 대표 순으로 모두발언을 들었다. 정 대표가 발언을 마치자 이 대통령은 장 대표를 바라보며 “약간 억울하시죠? 반박을 당해 가지고”라고 물었다. 이어 “일방적인 주장을 하고 나가면 나중에 조금 왜곡될 수도 있고 억울할 수도 있어서 한 말씀 하시고. 어떻습니까”라며 장 대표에게 추가 발언을 제안했다.뼈 있는 농담도 오갔다. 추가 발언에서 장 대표는 이 대통령을 향해 “부산허브도시 특별법이 부산만의 문제가 아니라 대한민국의 미래를 결정짓는 중요한 법안”이라며 법안의 조속한 통과를 위해 힘을 실어달라고 요청했다. 이에 이 대통령이 “원래 반대 신문은 주신문에 대한 걸 하는 건데”라고 말하자, 장 대표는 “요즘 재판이 예전처럼 법대로 진행되는 게 아니어서”라고 답해 참석자들이 웃음을 터뜨렸다.여야 대표의 추가 발언을 각각 경청한 이 대통령은 장 대표에게 “제가 꼭 대정부 질문받는 느낌인데 또 중요한 지적”이라며 “그중에는 사실도 있고, 약간 거두절미된 부분도 있는 것 같고, 약간 다른 부분도 있다”고 짚었다. 그러면서 “장 대표님도 말씀하신 것처럼 지금 대한민국이 상당히 큰 위기에 처한 게 분명하다”며 “지적할 것 지적하시고, 또 부족한 것은 채워 주시고, 잘못된 것은 고쳐 나가야 되겠다”고 화답했다.이 대통령은 장 대표가 추가경정예산안에 담긴 ‘신규 외래관광객 유치를 위한 상품개발·홍보 예산’을 두고 “중국인 관광객 짐 날라주는 사업이 전쟁 추경의 목적에 전혀 맞지 않는다”고 지적한 데 대해 사실관계를 직접 따져 묻기도 했다.이 대통령은 “아까 중국인 그거 뭔 말이에요? 제가 못 알아들었거든요”라고 질문한 뒤 양당 대표로부터 추가 설명을 들었다. 이어 “관광 진흥을 위한 아마 예산인 것 같은데, 설마 중국 사람만 지원할 리가 있겠냐”며 “중국 사람으로 (대상이 한정되어) 있으면 그거 삭감하십시오”라고 지시했다.강동용 기자