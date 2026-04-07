李대통령 “요즘도 손 안 잡나”…‘통합넥타이’ 매고 여야협치 중재

李, 붉은색·푸른색 교차한 ‘통합타이’ 착용
양당 대표에 반박권 동등히 제공하며 경청
이재명 대통령은 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담 및 오찬에서 여야 대표에게 동등하게 발언 기회와 반박권을 부여하며 민생 위기 극복을 위한 중재자 역할에 나섰다.
이 대통령은 이날 남색 정장에 푸른색과 붉은색이 교차하는 ‘통합 넥타이’를 착용했다. 이 대통령의 넥타이에 대해 청와대는 “민생경제가 전시 상황인 이 시기에 여야정이 함께 이 위기를 극복해갈 수 있도록 통합하자는 의미”라고 설명했다.
회담에 앞서 청와대 본관 기념 촬영장에서 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 만난 이 대통령은 “반갑다”며 인사를 건넸다. 지난해 9월 이후 약 7개월 만에 청와대에서 여야 대표를 마주한 것이다. 이 대통령은 양당 대표를 향해 “두 분이 어색해도 손 안 잡고 그러는 거 아니죠? 연습 한 번 해보세요”라고 권하기도 했다.
이어 이 대통령은 오찬장으로 이동해 “손님 먼저”라며 장 대표와 정 대표 순으로 모두발언을 들었다. 정 대표가 발언을 마치자 이 대통령은 장 대표를 바라보며 “약간 억울하시죠? 반박을 당해 가지고”라고 물었다. 이어 “일방적인 주장을 하고 나가면 나중에 조금 왜곡될 수도 있고 억울할 수도 있어서 한 말씀 하시고. 어떻습니까”라며 장 대표에게 추가 발언을 제안했다.
뼈 있는 농담도 오갔다. 추가 발언에서 장 대표는 이 대통령을 향해 “부산허브도시 특별법이 부산만의 문제가 아니라 대한민국의 미래를 결정짓는 중요한 법안”이라며 법안의 조속한 통과를 위해 힘을 실어달라고 요청했다. 이에 이 대통령이 “원래 반대 신문은 주신문에 대한 걸 하는 건데”라고 말하자, 장 대표는 “요즘 재판이 예전처럼 법대로 진행되는 게 아니어서”라고 답해 참석자들이 웃음을 터뜨렸다.
여야 대표의 추가 발언을 각각 경청한 이 대통령은 장 대표에게 “제가 꼭 대정부 질문받는 느낌인데 또 중요한 지적”이라며 “그중에는 사실도 있고, 약간 거두절미된 부분도 있는 것 같고, 약간 다른 부분도 있다”고 짚었다. 그러면서 “장 대표님도 말씀하신 것처럼 지금 대한민국이 상당히 큰 위기에 처한 게 분명하다”며 “지적할 것 지적하시고, 또 부족한 것은 채워 주시고, 잘못된 것은 고쳐 나가야 되겠다”고 화답했다.
이 대통령은 장 대표가 추가경정예산안에 담긴 ‘신규 외래관광객 유치를 위한 상품개발·홍보 예산’을 두고 “중국인 관광객 짐 날라주는 사업이 전쟁 추경의 목적에 전혀 맞지 않는다”고 지적한 데 대해 사실관계를 직접 따져 묻기도 했다.
이 대통령은 “아까 중국인 그거 뭔 말이에요? 제가 못 알아들었거든요”라고 질문한 뒤 양당 대표로부터 추가 설명을 들었다. 이어 “관광 진흥을 위한 아마 예산인 것 같은데, 설마 중국 사람만 지원할 리가 있겠냐”며 “중국 사람으로 (대상이 한정되어) 있으면 그거 삭감하십시오”라고 지시했다.
강동용 기자
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