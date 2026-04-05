정치 대통령 [포토] 이 대통령 부부, 부활절 예배 참석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/04/05/20260405800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-05 16:56 입력 2026-04-05 16:56 1/ 10 이미지 확대 이재명 대통령 부부, 부활절 예배 참석이재명 대통령 부부와 우원식 국회의장 부부가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스 이미지 확대 부활절 예배 참석한 이재명 대통령 부부이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스 이미지 확대 부활절 연합예배 참석한 이재명 대통령과 김혜경 여사이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령 부부, 부활절 예배 참석이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스 이미지 확대 부활절 예배 참석한 이재명 대통령 부부이재명 대통령 부부와 우원식 국회의장 부부가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스 이미지 확대 기도하는 이재명 대통령 부부이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에서 기도를 하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스 이미지 확대 기도하는 이재명 대통령 부부이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에서 기도하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령 부부, 부활절 예배 참석이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 오른쪽부터 이재명 대통령, 김혜경 여사, 우원식 국회의장, 우 의장 부인 신경혜 여사, 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표. 2026.4.5 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령 부부, 부활절 예배 참석이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 2026.4.5 연합뉴스 이미지 확대 부활절 예배 참석한 정청래 대표와 장동혁 대표더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석해 있다. 2026.4.5 연합뉴스 이재명 대통령 부부와 우원식 국회의장 부부가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지