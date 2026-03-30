“여보, 얼갈이김치 사주세요” 李대통령, 제주 동문시장 ‘깜짝’ 방문

1시간 넘게 시장 머물며 떡·은갈치 등 구매
1박 2일 제주 방문 마무리
이재명 대통령이 30일 제주 동문시장을 방문해 현장 민심을 살폈다.
강유정 청와대 대변인에 따르면 이 대통령은 이날 오후 제주 타운홀미팅 일정을 마친 뒤 1박2일 제주 방문의 마지막 코스로 동문시장을 찾았다. 당초 예정에 없던 일정으로, 김혜경 여사도 함께 시장 곳곳을 둘러보며 시민들과 소통했다.
이 대통령 부부는 온누리상품권을 사용해 과일모찌와 오메기떡, 애호박, 마늘대, 은갈치, 고등어 등 다양한 먹거리를 구입했다. 구입한 간식은 동행한 참모진과 즉석에서 나눠 먹었으며, 상인들에겐 “많이 파시라”는 덕담을 건넸다.
김치와 젓갈류 상점에 들른 이 대통령은 고추장아찌를 구입하는 김 여사를 향해 “여보, 얼갈이배추 김치를 사달라”고 요청하기도 했다고 강 대변인이 전했다.
또 다른 생선가게에 들른 이 대통령은 “자녀가 6월 출산을 앞두고 있다”는 상점 주인의 말에 축하 인사를 전하며 말린 제주산 옥돔을 구매했다.
이 대통령은 과일 가게에서 천혜향과 수라향을 맛보고 구입하며 시민들을 향해 “맛있어요, 많이 사세요”라고 권하기도 했다.
이 대통령은 초콜릿을 구매해 참모진들에게 나눠주고 김 여사가 산 한라봉 주스를 맛봤으며, 우도 땅콩과 비스킷을 구매하던 김 여사에게 온누리 상품권을 직접 건네기도 했다.
이 대통령 부부는 자신들에게 박수를 보내는 시민들의 ‘셀카’ 등 사진 촬영 요청에 일일이 응했다. 특히 어린이들에겐 ‘하이 파이브’를 하며 적극 호응했다.
이날 이 대통령은 정치적 연고지인 인천 계양구에서 온 관광객을 만나 “계양구래요”라며 반가움을 표하기도 했다.
이 대통령은 이날 제주 타운홀미팅을 끝으로 전국 순회 일정을 마무리한다. 향후에는 지역이 아닌 사안별로 타운홀미팅을 진행할 예정이라고 청와대는 밝혔다. 이 대통령은 취임 후 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남, 전북, 충북 등 전국을 돌며 지역별 타운홀미팅을 열어왔다.
이 대통령이 제주도를 찾은 건 취임 후 처음이다. 이 대통령은 전날 제주 4·3 평화공원을 참배하고 4·3 희생자 유족들을 만나 희생자에 대한 명예 회복과 국가 폭력 범죄에 대한 공소시효와 민사 소멸시효 배제를 추진하겠다고 약속했다.
이보희 기자
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