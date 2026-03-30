“여보, 얼갈이김치 사주세요” 李대통령, 제주 동문시장 ‘깜짝’ 방문

1시간 넘게 시장 머물며 떡·은갈치 등 구매

1박 2일 제주 방문 마무리

이미지 확대 이재명 대통령이 30일 제주 타운홀미팅을 마친 뒤 김혜경 여사와 함께 제주시 동문시장을 찾아 간식을 구매하고 있다. 2026.3.30. 청와대 제공

이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 30일 제주 동문시장을 방문해 장을 보고 있다. 2026.03.30. 청와대 제공

이미지 확대 [제주=뉴시스] 최동준 기자 = 이재명 대통령이 30일 제주 한라대학교에서 열린 ‘제주의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 참석자 질문을 받고 있다. 2026.03.30. 뉴시스

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이재명 대통령이 30일 제주 동문시장을 방문해 현장 민심을 살폈다.강유정 청와대 대변인에 따르면 이 대통령은 이날 오후 제주 타운홀미팅 일정을 마친 뒤 1박2일 제주 방문의 마지막 코스로 동문시장을 찾았다. 당초 예정에 없던 일정으로, 김혜경 여사도 함께 시장 곳곳을 둘러보며 시민들과 소통했다.이 대통령 부부는 온누리상품권을 사용해 과일모찌와 오메기떡, 애호박, 마늘대, 은갈치, 고등어 등 다양한 먹거리를 구입했다. 구입한 간식은 동행한 참모진과 즉석에서 나눠 먹었으며, 상인들에겐 “많이 파시라”는 덕담을 건넸다.김치와 젓갈류 상점에 들른 이 대통령은 고추장아찌를 구입하는 김 여사를 향해 “여보, 얼갈이배추 김치를 사달라”고 요청하기도 했다고 강 대변인이 전했다.또 다른 생선가게에 들른 이 대통령은 “자녀가 6월 출산을 앞두고 있다”는 상점 주인의 말에 축하 인사를 전하며 말린 제주산 옥돔을 구매했다.이 대통령은 과일 가게에서 천혜향과 수라향을 맛보고 구입하며 시민들을 향해 “맛있어요, 많이 사세요”라고 권하기도 했다.이 대통령은 초콜릿을 구매해 참모진들에게 나눠주고 김 여사가 산 한라봉 주스를 맛봤으며, 우도 땅콩과 비스킷을 구매하던 김 여사에게 온누리 상품권을 직접 건네기도 했다.이 대통령 부부는 자신들에게 박수를 보내는 시민들의 ‘셀카’ 등 사진 촬영 요청에 일일이 응했다. 특히 어린이들에겐 ‘하이 파이브’를 하며 적극 호응했다.이날 이 대통령은 정치적 연고지인 인천 계양구에서 온 관광객을 만나 “계양구래요”라며 반가움을 표하기도 했다.이 대통령은 이날 제주 타운홀미팅을 끝으로 전국 순회 일정을 마무리한다. 향후에는 지역이 아닌 사안별로 타운홀미팅을 진행할 예정이라고 청와대는 밝혔다. 이 대통령은 취임 후 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남, 전북, 충북 등 전국을 돌며 지역별 타운홀미팅을 열어왔다.이 대통령이 제주도를 찾은 건 취임 후 처음이다. 이 대통령은 전날 제주 4·3 평화공원을 참배하고 4·3 희생자 유족들을 만나 희생자에 대한 명예 회복과 국가 폭력 범죄에 대한 공소시효와 민사 소멸시효 배제를 추진하겠다고 약속했다.이보희 기자