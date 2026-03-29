李대통령 “‘위안부 피해자의 명예·존엄 회복 위해 모든 것 다하겠다”

28일 피해자 1명 별세… 5명만 남아

李 “비통한 마음으로 명복을 빈다”

“인권·평화 가치 굳건히 세울 것”

이미지 확대 이재명 대통령, 제주 4·3 희생자 유족과의 오찬 발언 이재명 대통령이 29일 제주시의 한 호텔에서 열린 제주 4·3 희생자 유족과의 오찬에서 발언하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 29일 “정부는 일본군 ‘위안부’ 피해자분들의 명예와 존엄 회복을 위해 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 페이스북에 위안부 피해자 할머니 A씨가 별세했다는 소식을 전하며 “비통한 마음으로, 삼가 고인의 명복을 빈다”며 이같이 말했다.이 대통령은 “고인께서는 인간의 존엄이 철저히 유린된 시대를 온몸으로 견뎌내셨다”며 “참혹한 고통을 딛고 세상에 나와 진실을 증언하셨다”고 전했다.아울러 “우리 모두에게 결코 역사를 잊어서는 안 된다는 사실을 일깨워 주셨다”며 “다음 세대가 보다 정의롭고 평화로운 세상에서 살아갈 수 있도록 해야 한다는 과제를 남겨주셨다”고 설명했다. 이어 “고인의 숭고한 뜻과 용기를 오래도록 기억하겠다”고 했다.이 대통령은 위안부 피해자의 명예와 존엄 회복에 최선을 다하겠다며 “다시는 이러한 비극이 반복되지 않도록 인권과 평화의 가치를 굳건히 세워 나갈 것”이라고 강조했다.그러면서 “이제 모든 짐을 내려놓으시고, 부디 평안하시길 온 마음으로 기원한다”며 “다시 한번 머리 숙여 깊은 애도를 표한다”고 했다.앞서 성평등가족부는 전날 A씨의 사망 소식을 전하며 위안부 생존 피해자가 5명만 남게 됐다고 밝혔다. 유가족 요청에 따라 고인의 인적 사항은 공개되지 않았다.박기석 기자