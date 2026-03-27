‘서강대교 넘지말라’ 조성현 대령 만난 李대통령 “본인이 특진 사양해”

李, 전군주요지휘관회의에서 조 대령과 첫 대면
이재명 대통령이 12·3 비상계엄 당시 수도방위사령부 제1경비단장으로 복무하며 부하들에게 “서강대교를 넘지말라”고 지시한 조성현 대령에 대해 “본인이 특진을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다”고 27일 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “조 대령은 진급 시기가 안 되어 조기 특진을 검토했지만, 본인이 진급 시기 전에 특진하는 것을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다”며 이같이 설명했다.
이어 “국민의 군인으로서 당연히 해야 할 일을 한 것에 대해 특진을 수용하지 않겠다는 의사였던 것으로 안다”며 “조 대령의 국민과 국가에 대한 충정을 존중해 진급시키지 못했으니 국민 여러분의 이해를 바란다”고 했다.
앞서 이 대통령은 이날 오후 국방부에서 주재한 전군주요지휘관회의에서 조 대령을 처음 만났다. 이 대통령은 조 대령과 악수하며 “한번 보고 싶었다”고 말했다.
강동용 기자
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