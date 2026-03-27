李대통령 “한미동맹 과도한 의존은 금물…전작권 회복 조속 추진”

李, 국방부 청사서 ‘전군주요지휘관회의’ 주재
“스마트강군 전환 필수…선택적 모병제 속도”
이재명 대통령은 27일 “철통같은 한미동맹이야말로 한반도 평화와 안정의 필수 요소인 건 맞다”면서도 “과도한 의존은 금물이다. 전시작전통제권 회복은 조속하게 추진될 것”이라고 말했다.
이 대통령은 이날 서울 용산구 국방부에서 전군주요지휘관회의를 주재하고 “한반도 방위에 있어서 우리 군이 주도적 역할을 수행할 수 있도록 만반의 준비를 해줘야 되겠다”며 이같이 밝혔다. 이날 회의에는 안규백 국방부 장관과 진영승 합동참모본부 의장, 3군 참모총장, 해외파병부대장 등 각군 및 연합사의 주요 지휘관들이 참석했다.
이 대통령은 지휘관들을 향해 “어떠한 상황에서도 우리 스스로의 힘으로 영토와 국민을 완벽하게 지켜내겠다는 책임과 결의를 다져주시기 바란다”며 “그러한 마음가짐이야말로 전작권 회복을 앞당길 것”이라고 강조했다. 앞서 이 대통령은 임기 중 전시작전권 회복을 통해 ‘자주국방’의 꿈을 이루겠다는 목표를 천명한 바 있다.
이 대통령은 “국제정세가 급변하면서 글로벌 안보 환경이 근본적으로 변화하고 있다”며 “엄중한 안보 상황에서 우리 군의 최우선의 책임은 적의 어떤 도발과 위협에도 대응할 수 있는 최상의 군사 대비태세를 갖추는 것”이라고 역설했다.
국방 개혁에도 힘써 달라고 주문했다. 이 대통령은 “최근에 여러 전쟁에서 보여지는 것처럼 전장 환경이 많이 바뀌고 있다. 미래 전쟁을 주도하려면 스마트 강군으로의 전환 역시 필수적”이라며 “선택적 모병제 등 국방 개혁에도 속도를 내주기 바란다”고 당부했다.
이 대통령은 끝으로 “오직 국가와 국민만을 생각하며 본연의 임무에 매진해 주기를 바란다”며 “국군은 대통령의 군대가 아니라 국민의 군대다. 우리가 충성해야 될 대상은 국군 통수권자를 통해서 국민에게 충성하는 것”이라고 짚었다. 그러면서 “국민의 군대로서 역할을 충실하게 해 나갈 여러분을 전적으로 믿는다”고 격려했다.
강동용 기자
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